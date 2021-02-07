Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Geçen sezon yıkılan kalesini yeniden inşa hedefindeki lider Fenerbahçe, yeni bir Kadıköy zaferiyle zirveye kurulmayı arzulayan Galatasaray… Golle başlıyordu maç. Muslera’yı çalımlayıp, Donk’tan sıyrılan Samatta bu şık hareketlerine tezat bir vuruşla topu tribünlere yollamasa derbinin hikâyesi bambaşka olabilirdi. Pelkas ve Gustavo’nun yokluğuna rağmen Fenerbahçe, şiddetli presle Galatasaray’ın oyun kurmasını engelliyor, sarı kırmızılılara fırtına gibi dönen Onyekuru esemiyordu.

Pozisyon kısırlığı

Gustavo’nun yokluğu, Mert Hakan’ın varlığıyla daha da aranırken, Nazım’ın Saracchi’yi boşa çıkaran bindirmeleri bir nebze olsun umutlandırıyordu sarı lacivertlileri. Galatasaray ise Taylan destekli, Emre Kılınç, Belhanda, Arda grubunun pas trafiğiyle orta alanda hâkim görünüyordu. Ama sarı kırmızılılar da bu üstünlüğü pozisyon üretkenliğine çeviremiyordu. Birkaç zayıf şut ve Samatta’nın kornerden gelen topa vurduğu kafa bir kenara konulduğunda heyecansız bir ilk yarı oynandı.

Kadıköy klasiği!

Futbol ikinci yarıda sahaya geldi. Galatasaray vites artırdı. Pas trafiği ceza sahasına taşınınca Fenerbahçe savunmasının gardı düştü. Onyekuru zoru başarıp Altay’a takılsa da, Mustafa Muhammed ilk derbisinde mükemmel bir plaseyle Kadıköy’ü yıktı. Mısırlı kafa vuruşlarıyla farkı açmayı denediyse de çerçeveyi bulamadı. Ama Fenerbahçe’yi kurtarmaya Mesut Özil de yetmedi. Galatasaray daha çok istediği galibiyeti alarak liderliğe de kuruldu.

Senaryo tam isabet

Hepsine çalışmıştık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Düşündüğümüz hiçbir senaryo bizi yanıltmadı. Topu alacağımızı biliyorduk. Zaman zaman defansımızın arkasına uzun toplar atacaklardı. Sürpriz değildi bize. Zaten çalışmıştık. Bizim kendimize ait bir oyun planımız var, vazgeçmedik. Bütün oyuncuları kutluyorum. Tam yerinde, doğru zamanda, lider olunacak yerde kazandılar" dedi.

Bize küfrettiler

Terim, "Bizim bildiğimiz, maçlar seyircisiz oynanıyor. Bugün takımımız daha sahaya çıkarken küfür yiyor, arkasından hocalarımıza hakaret ediliyor. Akredite olacak sayı belli. Ben cezalıyken, yardımcılarıma yanımdaki locayı vermediler, burada bütün localar dolu. Hepsini tespit ettik, en azından şahsım adına avukatlar gereğini yapacaktır" şeklinde konuştu.

ALBAYRAK:

Hoca'nın yüzü gülüyor

∂ G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Hoca'mızın istediği transferleri yaptık, yüzü gülüyor. Şimdiden sonra güzel günler gelecek inşallah. Bu maça gelince, iki taraf da iyi mücadele etti. Mustafa Muhammed yine gol attı. 10 gol atmadan ailemi getirmem diyor" sözlerini kullandı.

TERİM'İN DEDİKLERİ ÇIKTI

Maç sonrası G.Saraylı futbolcular çarpıcı konuştu:

ARDA TURAN: Maçın önceki gecesi bir tane puro içtim. Yarın ne yaparız diye düşündüm. Hoca, ilk defa ve ekstra bir taktik idman yaptırdı. Ne anlattıysa bugün karşımıza çıktı. Liderliği aldık.

MUSLERA: Bu galibiyet için çok çalıştık. Geçen sene olduğu gibi tekrar burada galip geldik. Bu galibiyeti aileme, en başta anneciğime armağan ediyorum. (Futbolcu bu arada gözyaşlarını tutamadı)

MARCAO: Hocamızın dediklerini yapınca kazanıyoruz. Sonuçta derbiydi. Sıradan normal bir maç değil. Çok iyi mücadele ettik ve çok iyi bir 3 puan aldık.