Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Kadıköy’de aldığı Galatasaray mağlubiyetiyle sarsılan Fenerbahçe, kupada Başakşehir’i eleyerek moral bulmak istiyor. Her iki kulvarda da şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Erol Bulut derbinin geride kaldığını söylerken oyuncularına “Ligde bir maç kaybettik ama zirveye ortağız. Şampiyonluk motivasyonumuz katlanarak devam ediyor. Kupada da Başakşehir’i saf dışı bırakıp yarı finale yükseleceğiz. Bu sezonu çifte zaferle kapatmak en büyük hedefimiz” diye konuştu.

Rotasyonlu kadro

Fenerbahçe’nin bomba transferi Mesut Özil, Süper Lig'de son iki maçta ikinci yarı oyuna dâhil olmuştu. Bulut’un, yıldız ismi on birde sahaya sürüp takımın liderliğini vermeyi planlıyor. Başakşehir karşısında sahaya rotasyonlu bir kadro sürmeyi planlayan Bulut, beklerde Gökhan ve Novak’a şans verecek. Sakatlıktan yeni çıkan Tisserand’ı riske edilmeyecek. Szalai’nin yanında Lemos görev alacak. Orta alanda Ozan, Sosa ikilisi, kanatlarda Valencia ve Sinan, forvet arkasında da Mesut Özil yer alacak.

OFSAYT TEPKİSİ SÜRÜYOR

Yangından mal kaçırdılar!

F.Bahçe'de derdibe ofsayt sayılan Ozan'ın golüyle ilgili tepkiler devam ediyor. Kulüpten dün yapılan açıklamada, "Ozan'ın golü 30 saniye içerisinde yangından mal kaçırırcasına iptal edildi. VAR sisteminin, yetersiz veya art niyetli ellerde manipülasyonların meşrulaştırılma aracına dönüşebilecek olması sorgulanmalıdır. VAR otamatik yazılımla ofsayt çizgisi çizmemekte, karar sistemin başındaki hakem ve teknisyenlerin subjektif (öndeki uzuv) seçimleriyle belirlenmektedir" denildi.

Golcü sıkıntısı

Fenerbahçe’de forvetlerin performansı tat vermiyor. Birinci golcü olarak alınan Samatta 4 defa ağları havalandırırken, Cisse de 4 gol, 1 asistte kaldı. Thiam 5 gol, 2 asistle en forma isim olarak görünse de skor yükünü Pelkas ile Ozan yüklendi. Pelkas 4 gol, 5 asistle, Ozan da 4 gol, 4 asistle oynuyor.