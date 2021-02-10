Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde çıkışını sürdürerek ‘Şampiyonluk yarışında ben de varım” diyen Trabzonspor’da yüzler gülüyor. Abdullah Avcı’nın göreve gelişiyle 90 günlük sürede küme düşme potasından şampiyonluk potasına yükselen bordo mavili takım aynı zamanda topladığı puanlarla ciddi bir gelirin de sahibi oldu. Karadeniz fırtınası Avcı dönemindeki sportif başarılarla kasaya yaklaşık 35 milyon lira koydu.

Herkes istekli

Abdullah Avcı’yla birlikte takımın öz güveni de yerine gelirken oyuncular hem oynadıkları futboldan hem de tecrübeli teknik adamla çalışmaktan mutluluk duyduklarını ifade ediyor. Çıkışı sürdürmeleri gerektiğini söyleyen Avcı ise “İyiyiz, daha da iyi olacağız. Ben oyuncularımın yüzündeki mutluluğu görüyorum. Oyuna karşı istekli tavırları beni mutlu ediyor. Çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Nwakaeme mest ediyor

Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Nwakaeme, attığı goller kadar çalımlarıyla da konuşuluyor. Nijeryalı yıldız için arkadaşları “Yürüyerek çalım atar” ifadesini kullanıyor.