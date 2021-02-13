Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Önce lig liderliğini kaybeden ardından kupadan elenen Fenerbahçe, Karagümrük’ü yenerek yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor. Yönetimin arkasında durmasıyla rahatlayan Teknik Direktör Erol Bulut oyuncularıyla yaptığı toplantıda daha fazla hata yapma lüksleri olmadığını söylerken ilk etapta 6 puanlık hedef koydu. Bulut “Karagümrük ve Göztepe maçlarını kazanıp Trabzon deplasmanına moralli çıkmalıyız” dedi.

Mesut Özil on birde

Camianın şampiyonluk hasretini dindirmek için çok çalışmaları gerektiğinin altını çizen Bulut “Bu takım şampiyonluk için kuruldu, ona göre mücadele edin. Hepiniz çok iyi futbolcu olduğunuz için transfer edildiniz. Size güvenim tam” ifadelerini kullandı. Gustavo’nun yokluğunda bocalayan takım için çareler arayan Erol Hoca göbekte Ozan ve Sosa’yı, önlerinde de Mesut’u ilk on birde sahaya sürecek. En uçta ise Thiam görev yapacak.