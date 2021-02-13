Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig’in 24. haftasında Leicester City ile Liverpool, King Power’da karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, konuk ekip 67. dakikada Mohamed Salah’ın golü ile 1-0 öne geçti. Daha sonra Leicester, 78. dakikada James Maddison ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi takım, 81. dakikada Jamie Vardy'nin golü ile öne geçerken, 85. dakikada da Harvey Barnes'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Müsabakanın geri kalanında başka gol olmayınca Leicester City, sahadan 3-1 galip ayrıldı.



Devre arası transfer döneminde Liverpool’a katılan milli futbolcu Ozan Kabak, ilk maçına 11’de çıktı ve 90 dakika sahada kaldı. Leicester’da da milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 90 dakika oynadı. Cengiz Ünder ise süre almadı.



Brendan Rodgers'ın öğrencileri puanını 46'ya yükseltirken, üst üste 3. yenilgisini alan Jürgen Klopp’un takımı 40 puanda kaldı.