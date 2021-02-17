Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Gençlerbirliği maçı sonrası sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden Ghezzal'ın MR'ı çekildiği belirtilerek, "Ghezzal'ın sol kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve kanama (evre 2 strain) tespit edilmiştir. Rachid Ghezzal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.