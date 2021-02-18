Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Yoklama başladı

Beşiktaş'ta bu sezonun en flaş performansına imza atan isim şüphesiz Cyle Larin. Kanadalı santrfor, N'Koudou'nun sakatlığı sonrası mecburi olarak oynatıldığı sol kanatta beklenenin çok üzerinde bir katkı sağladı. Attığı 12 golle şu anda takımın santrforu Aboubakar ile birlikte en skorer isim olan 25 yaşındaki forvet, Premier Lig ve Bundesliga ekiplerinin de ilgisini çekmiş durumda. Siyah beyazlı kulübe menajerler aracılığıyla Larin için yoklama yapılması üzerine Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi avuçlarını ovuşturmaya başladı.

2022'de serbest

Senelik 1,6 milyon avro kazanan ve sözleşmesi Mayıs 2022’de sona erecek olan Kanadalı yıldızın satışına sıcak bakılıyor. Serbest kalmadan önce Larin'den gelir elde etmek isteyen yönetim, bonservis bedelini 15 milyon avro olarak belirledi. Beşiktaş'a üç sezon önce Atiba’nın tavsiyesiyle kazandırılan ve bu sezon patlama yaşayan Larin'in hayali İngiltere'de top koşturmak olduğu için tercihinin de bu doğrultuda olması bekleniyor.

PAOK bin pişman

Cyle Larin hakkında ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Kanadalı yıldızın eski kulübü PAOK, Larin'i sezon başında kiralık olarak kadrosuna katmak istemişti. Beşiktaş yönetimi ise sözleşmeye 2 milyon avroluk satın alma opsiyonu koydurmak isteyince transferden vazgeçen Yunan ekibi, Larin'in bu sezonki performansını görünce kararından pişman oldu.