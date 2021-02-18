Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

İstikrar sağlandı

Sezon başından beri inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Galatasaray ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle sonunda istikrara kavuştu. Sarı kırmızılılar, şampiyonluk yolundaki en ciddi rakiplerinden Fenerbahçe’yi de deplasmanda yenerek altı maçlık bir galibiyet serisi yakaladı ve zirveye kuruldu. Aslan’da Fatih Terim’in bundan sonrası için belirlediği altı maçlık seriyi devam ettirerek hedef sıralamanın en üstünden inmeden şampiyonluk ipini göğüslemek.

Erken kamp kararı

Kalan her maçı final olarak gören ve yeni isimlerin performansından çok memnun kalan Terim, Alanya maçına ise ayrı bir önem veriyor. Ki bunu da erken kamp kararıyla gösterdi. İstanbul’da karın zemini olumsuz etkilemesi ve rahat çalışma ortamı olmaması sebebiyle Alanya seferini öne çeken tecrübeli hoca takımı 10-11 derecelik sıcak havaya alıştıracak. Galatasaray takımı üç gün boyunca Akdeniz’de kalacak ve Alanya maçını kayıpsız geçmeye çalışacak.

Kerem göze girdi

Rakibe ve zemine göre kadro değişimi konusundaki düşüncesini Kasımpaşa mücadelesinde hayata geçiren Fatih Terim’in, Alanya önünde de değişime gitmesi bekleniyor. Yenilerden Mustafa ile Onyekuru formayı alıp bir daha vermezken bunlara genç Kerem Aktürkoğlu’nun da eklenmesi söz konusu. Kasımpaşa karşısında yedek soyunan Taylan Antalyalı da büyük oranda yeniden on bire girecek. Terim eldeki isimleri ekonomik kullanmaya özen gösterecek.

TERİM KORUMASI

Salonda çalıştılar

Dün sabah yağan yoğun kar sonrası ağırlaşan zeminde olası sakatlıklardan takımını korumak isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İstanbul’daki son idmanı salonda yaptırdı. Yaklaşık bir buçuk saat süren antrenmanda dayanıklılık ve güç odaklı bir çalışma gerçekleştirildi.

MUSTAFA’NIN SIRRI

Çölde özel idman farkı

Galatasaray’ın ara transferde kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed şu ana kadar ortaya koyduğu performansla herkesin beğenisini topladı. 23 yaşındaki isim her maçta gol atarken başarısının ardındaki gerçeği bireysel antrenörü açıkladı. Ahmed Gamil, Muhammed’in İstanbul’a gelmeden önce Mısır’da çölde yüksek sıcaklık ve kumun etkisine rağmen her gün üç saat özel çalıştığını belirtti.