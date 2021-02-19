Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray'ın yenileri geldikleri ilk andan itibaren katkı vererek alınan galibiyetlerde önemli rol oynadı. Özellikle Onyekuru ve Mustafa Muhammed'in sergiledikleri performans çok çarpıcı. Nijeryalı yıldız 4 maçta 3 gol ve 2 asiste imza atarken, Mustafa ise süre aldığı toplam dört karşılaşmada da rakip fileleri havalandırıp 'Sanki uzun süredir Galatasaray'daymış' dedirtti. Diğer yeni transferden Gedson Fernandes, Yedlin ve Halil Dervişoğlu da takım dâhil olur olmaz hiç adaptasyon sorunuyla karşılaşmadıklarını belirtti.

Kaptanlar dümende

Bu olumlu tablonun arkasında yatan sır ise tam anlamıyla bir takım çalışması. Öncelikle Fatih Terim'in oyunculara eşit yaklaşımı ve babacan tavırları. Mevcut oyuncuların yeni gelenleri aile ortamına dâhil etmeleri. Bir başka faktör de kaptanlar Muslera ile Arda'nın birleştirici yaklaşımları. Kaptanlar sadece antrenmanlarda değil, Florya dışında da takım arkadaşlarıyla vakit geçirecek aktiviteler tertipliyorlar. Bu sayede de ara transferde takıma katılan isimler yabancılık çekmedi ve katkı veriyor.

GENÇ HİSSEDİYORUM

Albayrak aşı oldu

∂ Daha önce Covid-19'a yakalanan ve gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuşan Galatasaray İkinci Başkanı 66 yaşındaki Abdurrahim Albayrak aşı oldu. Albayrak "Her ne kadar 65 yaş üstü gibi hissetmesem de takvime göre sıram geldi ve aşımı oldum" dedi.

Falcao hırslandı

G.Saray'ın müzmin sakatı Falcao, Mustafa'nın gölgesinde kalmaya niyeti yok. Belek’teki kamp kadrosunda olan Kolombiyalının idmanlardaki hırsı dikkati çekiyor. Falcao'nun Fatih Terim'e "Şampiyonluğa katkıda bulunmak istiyorum" dediği belirtildi.