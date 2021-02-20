Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’nın köklü kulüpleri Adanaspor ile Adana Demirspor’un ortaklaşa kullanacağı Yeni Adana Stadı dün törenle hizmete girdi. 102 dönüm arazinin 43 dönümlük bölümü üzerine inşa edilen stadyum, 6 kat yüksekliğinde, 33 bin kişi kapasiteli olarak tasarlandı. Stadyumda 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünü yer alıyor.

Daha güzel olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun gerçekleştirdiği açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayınla bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kasapoğlu’na “Stadyumun etrafında peyzaj ve çevre düzenlemesini süratle bitirmemiz buraya ayrı bir güzellik katacaktır. Bir an önce bitirelim" talimatını verdi.