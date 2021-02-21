Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Puan puana devam eden yarışta liderlik kovalayan Fenerbahçe, Göztepe’yi devirerek galibiyet serisi yakalama hedefinde. Karagümrük karşısında kan terlese de 3 puanı alan sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Erol Bulut, “Kazanmaya devam etmek zorundayız” ikazı yaptı. “Telafisi olmayan haftalardayız. Her maç final” diyen Bulut, “Artık ‘pardon’ yok! Yüksek konsantrasyonla devam etmeliyiz. Bu yarışın kaybedeni biz olmayacağız” sözleriyle oyuncularını motive etti.

Nefes aldırmayın

Trabzon deplasmanına moralli gitmek isteyen Erol Hoca, Göztepe karşısında galibiyeti getirecek planı da hazırladı. Bu sezon ilk golü attığı bütün maçları kazandıklarını hatırlatan Bulut, erken golle rakibin direncini kırmayı hedefliyor. Ön bölgede yapılacak şiddetli presle maça başlayacak sarı lacivertliler, Göztepe’ye nefes aldırmayacak. Bulut, galibiyeti garantiye alacak skoru bulana kadar da temponun düşmesine izin vermeyecek. Sarı lacivertliler, Jahovic, Ndiaye ve Halil’e ise özel tedbir alacak.