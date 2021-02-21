Süper Lig'de oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atakaş Hatayspor maçında aşırı soğuk nedeniyle Kazım Karabekir Stadı'nın zemin ısıtması devreye girdi.
Zemin ısıtma çalışan sahada buharlaşma oluştu ve zeminden duman çıkarmış gibi bir görüntü meydana geldi.
MAÇA TURUNCU TOPLA DEVAM EDİLDİ
Maçı televizyondan izleyen futbolseverler olayı şaşkın bir biçimde izledi. -7 derecede oynanan maçta yerden yükselen buhar saunadaymış izlenimi oluşturdu.
Öte yandan maçın hakemi Serkan Tokat, zemin ısıtmasının açılmasıyla beyaz topun zor görülmesi nedeniyle topun değiştirilmesini istedi. Maça turuncu topla devam edildi.