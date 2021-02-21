Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 26. haftasında Hatayspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştığı BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, maçın ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Erdoğan, zor bir deplasmanda 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "6 haftadır BB Erzurumspor gerçekten Süper Lig’de çok dengeli savunma yapan, rakibe çok fazla boşluk bırakmayan, fazla pozisyon vermeyen ve az gol yiyen takımdı. Bunu analiz ederken sabırlı oynamayı tercih ettik. Önce rakibimizi üzerimize çekip orada kazandığımız toplarla savunma arkası, savunma arası pozisyon bulmaya çalıştık. İlk attığımız golün çalışmasını hafta içi çok yaptık. Bunun karşılığını bugün sahada görmek yaşamak beni bir antrenör olarak çok mutlu etti. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Erzurumspor’a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.