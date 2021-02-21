Fenerbahçe’de Göztepe maçında sakatlığını atlatan futbolcu Dimitrios Pelkas kadroda yer aldı. Teknik Direktör Erol Bulut Göztepe karşısında Fatih Karagümrük maçının kazanan 11’ini bozmazken, sakatlığı geçen Pelkas kadroda yer aldı. Yunan futbolcu, Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan müsabakada arka adalesinden sakatlanmıştı. Pelkas, bu süreçte ligde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta forma giyememişti.
Pelkas hızlı toparlandı, 22 gün sonra kadroda
21.02.2021 - 19:28 | Son Güncelleme: 21.02.2021 - 19:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe’nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, sakatlığını atlatmasının ardından 22 gün sonra kadroda yer aldı.
Etiketler : pelkas,fenerbahçe,kadro,maç,
769419 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/769419.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
25
17
3
5
31
54
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
24
16
3
5
27
51
03
FENERBAHÇE A.Ş.
24
16
3
5
21
51
04
TRABZONSPOR A.Ş.
25
14
6
5
8
48
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
25
12
6
7
16
42
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
25
12
6
7
12
42
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
25
10
9
6
8
39
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
25
10
7
8
5
37
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
25
7
12
6
-5
33
10
DEMİR GRUP SİVASSPOR
24
7
10
7
-1
31
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
24
8
6
10
2
30
12
YENİ MALATYASPOR
25
7
9
9
-2
30
13
GÖZTEPE A.Ş.
24
7
8
9
3
29
14
KASIMPAŞA A.Ş.
25
8
5
12
-11
29
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
24
6
8
10
-12
26
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
25
6
7
12
-13
25
17
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
25
6
7
12
-15
25
18
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
25
6
6
13
-16
24
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
25
5
6
14
-20
21
20
GENÇLERBİRLİĞİ
24
5
5
14
-25
20
21
MKE ANKARAGÜCÜ
23
5
4
14
-13
19
Süper Lig Fikstür
26.Hafta Maçları
19.02.2021 19:00
Başakşehir 0 - 1 Trabzonspor
20.02.2021 13:30
Kasimpaşa 3 - 2 Karagümrük
20.02.2021 16:00
Yeni Malatyaspor 2 - 3 Konyaspor
20.02.2021 16:00
Denizlispor 1 - 0 Gençlerbirliği
20.02.2021 19:00
Alanyaspor 0 - 1 Galatasaray
21.02.2021 13:30
Erzurumspor 1 - 3 Atakaş Hatayspor
21.02.2021 16:00
Sivasspor 2 - 0 Hes Kablo Kayserispor
21.02.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 0 - 0 Fraport-tav Antalyaspor
21.02.2021 19:00
Fenerbahçe - Göztepe
22.02.2021 19:00
Ankaragücü - Rizespor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
22
15
5
2
20
50
02
YILPORT SAMSUNSPOR
22
13
7
2
15
46
03
İSTANBULSPOR A.Ş.
22
12
4
6
18
40
04
ADANA DEMİRSPOR
22
11
5
6
15
38
05
ALTAY
22
12
2
8
13
38
06
ALTINORDU
22
11
5
6
3
38
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
22
11
4
7
14
37
08
TUZLASPOR A.Ş.
22
11
4
7
3
37
09
BURSASPOR
21
9
4
8
3
31
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
22
9
3
10
1
30
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
22
8
6
8
-4
30
12
ADANASPOR A.Ş.
22
7
5
10
3
26
13
MENEMEN SPOR
22
5
8
9
-10
23
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
22
6
4
12
-6
22
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
21
5
5
11
-12
20
16
AKHİSARSPOR
22
5
4
13
-18
19
17
ANKARASPOR
22
3
4
15
-24
13
18
ESKİŞEHİRSPOR
22
1
7
14
-34
7
PTT 1. Lig Fikstür
22.Hafta Maçları
19.02.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Bereket Sigorta ümraniyespor
19.02.2021 16:00
Eskişehirspor 2 - 1 Royal Hastanesi Bandirmaspor
19.02.2021 19:00
Adana Demirspor 1 - 2 Altay
20.02.2021 13:30
Menemen Spor 6 - 2 Akhisarspor
20.02.2021 16:00
Altinordu 1 - 1 Adanaspor
20.02.2021 16:00
Giresunspor 1 - 0 Ankaraspor
20.02.2021 19:00
Istanbulspor 0 - 1 Yilport Samsunspor
21.02.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. 0 - 1 Beypiliç Boluspor
21.02.2021 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Bursaspor