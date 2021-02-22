Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir devam eden F.Bahçe ile yayıncı kuruluş arasındaki gerginlik gittikçe tırmanıyor. Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri'nin, F.Bahçe yöneticilerini fanatik olmakla suçlayan ve 'Londra'daki hukuk kanadımız bu işe el koyabilir' şeklinde tehdit eden sözleri üzerine sarı lacivertlilerden sert cevap geldi. Yönetici Sertaç Komşuoğlu sosyal medyadan, "İslam Çupi'mizin yıllar önce dile getirdiği gibi; Fenerbahçe büyüklüğü kelimelerle anlatılacak, sınırlara sığacak bir şey değildir! Bu camiaya meydan okumaya kalkan, Türkiye'yi, Fenerbahçe'yi tanıyamamış yayıncı kuruluş bunu en kısa zamanda, en net şekilde görecektir" paylaşımı yaptı.

Adım attık ama

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut da dünkü maç öncesi, "Yayıncı ile ilgili sıkıntılar var. Geçen hafta maçtan sonra stüdyoda, Kemal Âdemi'nin kaçırdığı pozisyon ile ilgili açıklama olmuştu. Rica ediyoruz yayıncıdan ve stüdyodaki arkadaştan, neyi kastediyor, ima ediyor. Bilmek isteriz" derken, "Biz adım atmamıza rağmen yayıncının üst düzey yöneticisi tehdit edici açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'yi hiç kimse, hiçbir şekilde tehdit edemez, hiç kimse! Fenerbahçe en ağır şekilde karşılık verir. Maalesef bu duruma geldi" sözlerini kullandı.

BAŞKAN TAKDİM ETTİ

Eda'ya plaket

Karşılaşma öncesinde Başkan Ali Koç ile Yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçilen Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar'a özel bir plaket takdim etti. Yönetici Simla Türker Bayazıt da Eda Erdem Dürdar’a başarıdan ötürü çiçek verdi.

FENER EKSİKLERİ ARADI

Gustavo yıkıldı kaldı

∂ Fenerbahçe dünkü maça beş eksikle çıktı. Sakat olan İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo ve Novak’ın yarı sıra kırmızı kart cezalısı Lemos ile sezonu kapatan Diego Perotti kadroda yoktu. Maçı tribünden izleyen Gustavo'nun bitiş düdüğünün ardından büyük moral bozukluğu yaşadığı görüldü.

NİYE BENİ ALIYORSUN?

Thiam sinir küpü

∂ Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Mame Thiam dün rakip defans arasında etkisizdi. Maçın 55. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu yerini Pelkas’a bırakırken hocası Erol Bulut'a sinirlendi. Senegalli, 'Niye ben?' şeklinde tepki gösterirken büyük üzüntü içinde yedek kulübesinin yolunu tuttu.

22 GÜN SONRA SAHADA

Pelkas da çare olmadı

∂ F.Bahçe'de sakatlığı geçen Pelkas 22 gün sonra Göztepe maçında kadroda yer alırken karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Erol Bulut, oyuncusunu Trabzonspor maçını da düşünerek önce riske etmese de ikinci yarıda sahaya sürmek zorunda kaldı ama sonuç değişmedi.

F.Bahçe bilinçsiz oynadı

Göztepe'nin çalıştırıcısı Ünal Karaman, "Bir an önce kendimizi yukarılara atmak istiyorduk. Buna göre, iyi hazırlandık. Üç puanı hak ettik, mutluyuz. Oyuncularım iyi mücadele ettiler. Son vuruşlarda ve final paslarında daha dikkatli olsak daha farklı olurdu. Fenerbahçe'nin bilinçli gelip pozisyon bulduğunu hatırlamıyorum. Karamboller sadece" sözlerini kullandı.