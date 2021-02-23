Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, Süper Lig'de şampiyon olacaklarından şüphesinin olmadığını söyledi. Avşar, "Güzel bir sinerji yakaladık. Hakem kararları, VAR kararları ve birtakım oyunlar olmazsa kupayı kaldırırız. Beşiktaş, şampiyonluğun en büyük adayıdır" dedi. Adalet beklediklerini belirten Avşar, "Hiç kimsenin farklı oyunlarla şampiyonluğu belirlemeye hakkı yok. Adaletli ve doğru kararlar verilirse Beşiktaş sezon sonunda şampiyon olacaktır" sözlerini kullandı.

Yabancı hakem şart

TFF’ye bu konuda çok sorumluluk düştüğünü kaydeden Avşar, "En doğruyu yapmak zorundalar. Etki altında kalmamaları gerekir. Şampiyonluğu etkileyecek kararlar almamaları gerekir. Böyle olursa problem yaşanmaz" dedi. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin ‘yabancı hakem’ çıkışına destek veren Avşar, "Eğer herkes işini düzgün yaparsa biz neden başkasını arayalım. Türkiye'nin bu kadar evladı varken biz neden dışarıdan adaletli bir hakem beklentisi içine girelim. Maalesef yaşananlar bizi bu noktaya getiriyor" diye konuştu.

YÖNETİM ARKASINDA

Hoca’mız şansımız

Sergen Yalçın'ın da şampiyonluğa çok inandığını belirten Fatih Hakan Avşar, "Yola çıktığında da buraya inanarak gelmişti. Sergen Yalçın bizim için çok büyük bir şans. Hoca’ya çok güveniyoruz. Bütün kararlarının arkasındayız. Hoca her konuda yönetimi ve başkanı arkasına almış durumda" ifadelerini kullandı.

Aboubakar: Kral olmak istiyorum!

Geçtiğimiz günlerde Portekiz'de bir oğlu dünyaya gelen Vincent Aboubakar, İstanbul'a dönmeden önce Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. Kamerunlu, "Atacağım ilk golü oğluma hediye edeceğim. Hem şampiyon hem gol kralı olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

JOSEF’TEN JEST

Kramponlarını bağışladı

∂ Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, takımının Galatasaray’ı 2-0 mağlup ettiği maçta gol attığı kramponu ve formayı, TEGV yararına açık artırmaya çıkardı. Elde edilecek gelir Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı vasıtasıyla öğrencilerin eğitimine harcanacak.

DENİZLİ'YE YETİŞEBİLİR

Ghezzal iyileşiyor

∂ Beşiktaş, Denizlispor maçını hazırlıkları dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Çalışmaya sakatlıkları süren Ghezzal, Cenk Tosun ve Montero katılmadı. Bu arada tedavisi beklenenden hızlı ilerleyen Ghezzal'ın, Denizlispor maçına yetişme ihtimali bulunuyor.

İLK TEKLİF AZ GELDİ

Rosier harekâtı

∂ Beşiktaş'ta yönetimin Valentine Rosier için yaptığı teklif ortaya çıktı. Siyah beyazlılar, Sporting Lizbon kulübüne 2,5 milyon avro teklif etti. Portekiz ekibi ise bu teklifi reddederek 4,5 milyon avro talep etti. Yönetim Sporting'in kapısını yeni bir teklifle çalacak.