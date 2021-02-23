Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Teknik Direktör Fatih Terim’in merkeze yerleştirip hem savunmada hem hücumda yüksek verim aldığı 26 yaşındaki isim, İtalyan ekiplerinin dikkatini çekti. Scout ekiplerinin “İtalya Ligi’ne uygun” raporu verdiği Taylan Antalyalı için Milan, Roma ve Sassuolo kulüpleri yakın takibe başladı. Ki, bu anlamda canlı izlemek için de görevlendirmeler yapıldı. Üç kulüp arasında Milan’ın ise çok ciddi olduğu öğrenildi.

Değeri katlanacak

Ancak Galatasaray cephesinde ise hesaplar çok daha farklı. Fatih Terim’in raporuna göre hareket eden Mustafa Cengiz yönetimi, Taylan’ı satmayı düşünmüyor. Ancak ‘şimdilik’. Sebebi de uzun vadede daha fazla kazanma ve değerini artırma düşüncesi. Plana göre sezon sonu elde edilecek bir Avrupa vizesi ve yeni sezonda bu kulvardaki vitrine çıkması Taylan’ın değerine değer katacağı görüşü var. Ki, Erzurumspor’da güncel piyasa değeri 1 milyon avro olan Taylan Antalyalı’nın şu anki değeri ise 3 milyon avro civarında.

Yüksek yüzdeler

Bu sezon üç kulvarda toplam 28 karşılaşmada forma giyen Taylan Antalyalı bir gol bulurken iki de asist yaptı. Bu mücadelelerde Taylan yüzde 88 pas isabeti, yüzde 63 top kapma başarısı ve yüzde 83 rakip yarı sahada pas isabeti yakaladı.

“HARİKA PERFORMANS”

Yedlin’e ABD’den övgü

∂ DeAndre Yedlin’in, Alanya maçındaki futboluna ülkesi ABD’den methiyeler geldi. Basında çıkan yorumlarda “Hem hücumda etkiliydi hem de savunmada altı defa top çalarak kariyer rekorunu kırdı” denilirken futbol yazarı Brian Sciaretta 'Yedlin'den harika performans ve G.Saray onun için müthiş bir transfer başarısı!” yorumunu yaptı.

MORUTAN'IN FİYATI 15 MİLYON

Becali servet istedi

∂ Romanya basınında, Galatasaray’ın Olimpu Morutan’ı transfer etmek istediği iddia edilmişti. Steaua Bükreş Kulübünün sahibi Gibi Becali, sarı kırmızılıların 21 yaşındaki orta saha oyuncu transfer etmek için 15 milyon avroyu gözden çıkarması gerektiğini açıkladı. Öte yandan Galatasaray cephesinin şu ana kadar böyle girişimi olmadığı öğrenildi.