Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray zirve yarışındaki rakiplerinden Fenerbahçe’nin kaybettiği, Beşiktaş’ın ise BAY geçtiği haftada Alanyaspor’u 1-0 yenerek liderlikteki yerini sağlamlaştırdı. Ancak bu durumun takım üzerinde rehavete sebep olmasından endişe eden Fatih Terim işi sıkı tutuyor. Bir günlük iznin ardından çalışmalarına dün başlayan sarı kırmızılılarda Fatih Hoca oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirirken “Çok iyi bir seri yakaladık. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da gücümüzü artırdı. Fikstürde önemli rakiplerle olan zorlu mücadelecimizi de kazanmamız çok önemliydi. Fakat bizi ilgilendiren rakiplerimizin maçlarının sonucu değil. Biz her maçımızı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz” dedi.

Sizi yanıltmasın

Tecrübeli teknik adam alt sıralardan kurtulmak isteyen takımlarla oynanacak maçların da zorluk seviyesine dikkat çekerken “Önümüzdeki fikstür daha rahat gibi gözükse de bu sizi yanıltmasın. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Hele ki baktığımızda önümüzdeki rakiplerimiz alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Zorluk seviyesi yüksek 90 dakikalar bizi bekliyor. Geldiğimiz bu noktadan sonra konsantrasyon kaybı yaşama lüksümüz yok. Erzurum maçına bu ciddiyetle hazırlanıp, sahaya alışık olduğumuz oyunu koymanızı bekliyorum’’ ifadelerini kullandı.

FEGHOULI İDMANLARA BAŞLADI

Erzurumspor'a bilenen G.Saray dünkü idmanında önce pas çalıştı. Antrenmanın ana bölümünde beşe yedi savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Sakatlığını tamamen atlatan Feghouli'nin idmanın tamamında takımla birlikte çalışması liderde moralleri iyice yükseltti.