Süper Lig’in 27. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor karşısında 1-0 öne geçmelerine rağmen karşılaşmayı 4-1 kaybeden MKE Ankaragücü’nde Teknik Direktör Hikmet Karaman, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karaman, takımı 10 kişi bırakma ve iki penaltı yaptırma lükslerinin olmadığını belirterek, "Oyuna iyi başladık, golü bulduk. Golden sonraki dakikalardaki oyunumuz istediğimiz gibi değildi, biraz daha topu ayağımızda tutup, biraz daha pas, oyunda genişlik, derinlik oynayabilirdik. Yediğimiz golde üç tane oyuncumuz durup hakemden faul istiyor, yani o pozisyon gitti, akabinde gol oldu. Maçın en önemli püf noktası bir yediğimiz kırmızı kart, takımı 10 kişi bırakmak, doğru kırmızı, aynı olayı Kayseri maçında ve burada yaptık ve iki tane penaltı yaptırdık. İki penaltıda çok gereksiz bir aksiyon. Dolayısıyla Hatayspor ligde konumu ve oynadığı oyun olarak iki penaltı birde 10 kişi kalırsanız çok zorluk yaşarsınız. Ama buna rağmen oyun 3-1 olduktan sonra 3-2’ye getirsek belki rakibi tedirgin edip, maçı başka yere götürebilirdik. Biz ateş çemberinin içerisinde olan bir takımız. Takımı 10 kişi bırakma lüksümüz yok. Hele bu gibi maçlarda iki penaltı yaptırma lüksümüz yok. Ama maalesef bunlar oluyor. Mutlak suretle önümüzdeki haftalarda bu puan kaybını telafi etmek zorundayız, rakip kim olursa olsun. Önümüzdeki hafta içinde Karagümrük ve Galatasaray maçlarımız var. Bunları telafi etmek zorundayız. Böyle basit bireysel hata yapmazsak, bugün iki penaltı ve kırmızı kart olmazsa bu maç başka yerlere gider. Oyunun ilk 20 dakikasında onu gösterdik. Dolayısı ile çalışacağız, daha farklı şeyler uygulayacağız. Hatayspor’u da tebrik ediyorum, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Hikmet Karaman: Biz ateş çemberinin içerisindeyiz, takımı 10 kişi bırakma lüksümüz yok
27.02.2021 - 17:43 | Son Güncelleme: 27.02.2021 - 17:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, A. Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Biz ateş çemberinin içerisinde olan bir takımız. Takımı 10 kişi bırakma lüksümüz yok. Hele bu gibi maçlarda iki penaltı yaptırma lüksümüz yok" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hikmet Karaman,Ankaragücü,
770916 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/770916.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
25
17
3
5
31
54
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
25
17
3
5
30
54
03
FENERBAHÇE A.Ş.
25
16
3
6
20
51
04
TRABZONSPOR A.Ş.
25
14
6
5
8
48
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
26
13
6
7
15
45
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
26
12
6
8
14
42
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
26
10
10
6
8
40
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
26
11
7
8
7
40
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
26
7
13
6
-5
34
10
GÖZTEPE A.Ş.
25
8
8
9
4
32
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
25
7
11
7
-1
32
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
25
8
7
10
2
31
13
YENİ MALATYASPOR
26
7
10
9
-2
31
14
KASIMPAŞA A.Ş.
25
8
5
12
-11
29
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
26
6
10
10
-12
28
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
25
6
7
12
-13
25
17
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
25
6
7
12
-15
25
18
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
26
6
7
13
-16
25
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
26
5
6
15
-23
21
20
GENÇLERBİRLİĞİ
25
5
6
14
-25
21
21
MKE ANKARAGÜCÜ
25
5
5
15
-16
20
Süper Lig Fikstür
27.Hafta Maçları
26.02.2021 16:00
Konyaspor 0 - 0 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
26.02.2021 16:00
Gençlerbirliği 1 - 1 Yeni Malatyaspor
26.02.2021 19:00
Beşiktaş 3 - 0 Denizlispor
27.02.2021 13:30
Atakaş Hatayspor 4 - 1 Ankaragücü
27.02.2021 13:30
Karagümrük 2 - 0 Alanyaspor
27.02.2021 16:00
Rizespor 0 - 0 Sivasspor
27.02.2021 16:00
Fraport-tav Antalyaspor 0 - 0 Başakşehir
27.02.2021 19:00
Galatasaray - Erzurumspor
28.02.2021 16:00
Göztepe - Kasimpaşa
28.02.2021 19:00
Trabzonspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
23
16
5
2
24
53
02
YILPORT SAMSUNSPOR
23
14
7
2
20
49
03
ALTINORDU
24
13
5
6
6
44
04
İSTANBULSPOR A.Ş.
23
13
4
6
19
43
05
ADANA DEMİRSPOR
23
11
6
6
15
39
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
23
11
5
7
14
38
07
ALTAY
23
12
2
9
11
38
08
TUZLASPOR A.Ş.
23
11
5
7
3
38
09
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
23
9
4
10
1
31
10
BURSASPOR
23
9
4
10
-1
31
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
24
8
7
9
-5
31
12
ADANASPOR A.Ş.
23
7
5
11
-1
26
13
MENEMEN SPOR
23
6
8
9
-9
26
14
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
23
6
6
11
-9
24
15
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
23
6
5
12
-6
23
16
AKHİSARSPOR
23
5
4
14
-19
19
17
ANKARASPOR
23
3
5
15
-24
14
18
ESKİŞEHİRSPOR
23
1
7
15
-39
7
PTT 1. Lig Fikstür
24.Hafta Maçları
27.02.2021 16:00
Altinordu 1 - 0 Bereket Sigorta ümraniyespor
27.02.2021 19:00
Adana Demirspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
28.02.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü - Yilport Samsunspor
28.02.2021 16:00
Eskişehirspor - Istanbulspor
28.02.2021 16:00
Bursaspor - Akhisarspor
28.02.2021 19:00
Giresunspor - Altay
01.03.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. - Adanaspor
01.03.2021 16:00
Menemen Spor - Beypiliç Boluspor
01.03.2021 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Ankaraspor