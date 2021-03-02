Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş'ın en önemli kozları olan Aboubakar ve Larin, giderek artan performanslarının sırrını açıkladı. Denizlispor karşısında birer gol atarak galibiyette yine önemli rol oynayan ikili, birlikte çok iyi bir uyum yakaladıklarını söyledi. Aboubakar, “Sırtım dönükken bile Larin'in nerede olacağını biliyorum. O da aynı şekilde beni biliyor. Hücumda böyle bir uyum kolay yakalanmaz. Bu yüzden çok şanslıyız” dedi.

Goller artacak

Kamerunlu golcüye katılan Larin, “Aboubakar'ın sahada ne yapacağını çok iyi biliyorum. Bu da bize avantaj sağlıyor. Cenk Tosun da sakatlıktan dönünce gücümüze güç katacağız. Kalan haftalarda şu andaki performansımızdan daha fazlasını göstereceğimizden eminim” sözlerini kullandı. Ayrıca iki oyuncu da teknik direktör Sergen Yalçın’ı methederek hocaları sayesinde bu uyumu yakaladıklarını ifade etti.

TOSUN YİNE YOK

Beşiktaş'ın bu akşam oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna sakatlıkları süren Cenk Tosun ve Montero alınmadı. Siyah beyazlılar dün sabah yapılan taktik idman sonrası akşam saatlerinde Malatya'ya giderek kampa girdi.

Aboubakar klasiği

Beşiktaş’taki ilk döneminde attığı goller sonrası Cenk Tosun ve Babel’i bulup havada çarpışma görüntüsü sergileyen Aboubakar, siyah beyazlı kulüpteki ikinci döneminde aynı görüntüyü Larin ile veriyor.