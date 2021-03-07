Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş beş haftalık aradan sonra tekrar liderliğe oturmak için çıktığı maçta Gaziantep FK'yı iki golle yenerek amacına ulaştı. Yoğun yağmur altında başlayan maçta siyah beyazlılar merkezi kalabalık tutarak katı savunmayı açmaya çalıştı. Ghezzal ve Ljajic zaman zaman çift 8 numara gibi oynayarak takımın hücumda olduğu kadar savunmada da etkili olmasını sağladı. Bu sayede misafir ekibin gol yollarında umut bağladığı iki isim olan Maxim ve Kenan Özer gibi yetenekli ayaklar da beklenen katkıyı sağlamayamadı.

Sonra çilingir

Rakibini kilitledikten sonra Beşiktaş'ın golü gecikmedi. Son Malatya deplasmanında oyundan çıkarken agresif tavırlar sergileyen Aboubakar dün akşam sahanın en diri ismiydi ve attığı gollerde de ustalığını konuşturdu. Önceki maçlarda golü bulduktan sonra akın akın atak yapmaya devam eden Beşiktaş, liderlik ve şampiyonluk stresinden dolayı tempoyu çok yükseltmemeye çalıştı. Bu yüzden Larin, Ljajic, Ghezzal ve Atiba gibi hücum gücü yüksek isimlerin daha çok takım savunması için çalışması dikkat çekti. Son yarım saatte misafir ekip risk almaya başladı.

Stresli anlar

Sezon başından bu yana cesur oynamaya çalışan rakipleri cezalandırmakta gecikmeyen Beşiktaş bu özelliğini dün de gösterdi ve farkı 2'ye çıkardı. Misafir ekip son anlarda hücumda hiç olmadığı kadar tehlikeli oldu. 89'da gelen penaltı golü ve 90+3'te direkte patlayan top siyah beyazlıların yüreğini ağzına getirdi. Stresli anlara rağmen kazanmasını bilen Beşiktaş üst üste beşinci galibiyetle Süper Lig'in tahtına kuruldu.

VAR bize yok!

Biliyordu galiba

∂ Liderliği ele geçiren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın hedefinde hakemler vardı. Gördüğü sarı kartla Başakşehir maçı öncesi cezalı duruma düşen tecrübeli çalıştırıcı, "İşte bir faulde sesimizi fazla yükselttik. Mete Hoca da sarı kart gösterdi. Biliyordu galiba üç sarı kartımın olduğunu. Sağ olsun dört yaptı" dedi. Sergen Yalçın, hakem ve VAR konusunda da en rahatsız takımın Beşiktaş olduğunu söyledi.

Müthiştik

∂ Herkesin hakem konuşmaya başladığını belirten Yalçın, "Kötü oynayanlar sürekli hakeme itiraz ediyor. Bizim rakiplerimiz de bunu yapıyor. Biz kazanıyoruz, bir şey söylemiyoruz. Bu sezon VAR'dan lehimize hiçbir şey çıkmadı" dedi. Maçla ilgili de konuşan Kartal'ın teknik patronu, "Müthiştik. En rahat maçımızı oynadık. 2-0'dan sonra farkı artırabilirdik. Son anlar hariç tek pozisyon vermedik" sözlerini kullandı.

Baskı altındalar

İlk golün pasını vererek 11. asistini yapan Rachid Ghezzal, "Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarından önce kazanmış olmak, onları baskı altına alıyor. Maçları tek tek ele almayı düşünüyoruz. Hem ligde hem de kupada zorlu maçlara çıkacağız. Konsantrasyonumuz giderek artıyor" sözlerini kullandı.