Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ta yeniden liderliği ele geçirmenin sevinci yaşanıyor. Sahasında Gaziantep FK'yı haftalardır olduğu gibi üstün bir oyunla mağlup eden siyah beyazlılar üst üste beşinci galibiyetini alarak zirveye kurulurken, rakiplerinin korkusunu da artırdı. Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, bu tablonun gerçekleşmesinin kolay olmadığını belirtirken "Çok iyi bir sinerji yakaladık. Yönetim, teknik heyet ve futbolcularla birlikte tam bir kenetlenme içindeyiz. Şanssız olaylar ve ciddi sakatlıklar yaşamadığımız taktirde bu sezon sonunda şampiyon Beşiktaş olacaktır" dedi.

Hak ediyoruz

Ligin en iyi futbol oynayan takımı olduklarını ve şampiyonluğu hak ettiklerini belirten Dalgakıran, "Umarım hiçbir olumsuzluk yaşamayız. Yakaladığımız enerjiyi ve sinerjiyi kaybetmememiz de çok önemli" sözlerini kullandı. Ekonomik anlamda son derece zor bir dönemde futbol takımının kupayı kaldırmasının çok önemli olduğunun altını çizen tecrbeli yönetici, "Şampiyonluk gelirse önümüzdeki önemlerde yapacaklarımız için inanılmaz bir moral motivasyon kazanmış olacağız" diye konuştu.

Aboubakar'dan otomatik imza!

n Gaziantep maçında attığı iki golle galibiyeti ve liderliği getiren Vincent Aboubakar'ın gelecek sezon da Beşiktaş'ta oynayacak olmasının kesinleşmesine çok az kaldı. Sezon başında 1+1 yıllık imza atan Kamerunlu yıldızın sözleşmesinde, "30 maç oynarsa kontratı bir yıl daha uzar" maddesi yer alıyor. Yıldız oyuncu kalan 14 maçın sadece beşinde forma giymesi durumunda otomatikman imzayı atmış olacak.

JOSEF DE SOUZA'DAN GÖNDERME

Maç sahada kazanılır!

∂ Josef de Souza, rakiplerinin hakemler hakkında çok konuşmasını eleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Brezilyalı oyuncu, "Bazı kulüpler seslerini yükselterek kazanmak istiyor. Futbol sahada oynanıyor. Sahada kazanır veya kaybedersiniz" sözlerini kullandı.