Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Türk futbolu yıllardır bitmek bilmeyen bir problemle boğuşuyor. Ülkemizin dört bir yanında muhteşem statlar maçlara ev sahipliği yaparken, çoğu zeminin hâli acınacak durumda. Milyonlar harcanarak getirilen yıldızlar da bozuk zeminler yüzünden sakatlanıyor. Süper Lig'in en çok kazanan oyuncularından Gustavo ve Feghouli de bu yüzden haftalarca sahalardan uzak kalıyor.

İsyan etmişlerdi

Galatasaraylı futbolcular, Sivasspor maçı sonrasında da zemine isyan etmiş ve Florya'daki idman sahasının çok daha iyi olduğunu söylemişlerdi. Florya Metin Oktay Tesislerindeki sahaların bakımını yapan FBK firmasının futbol kulüplerinden sorumlu yetkilileri Ülken İlhan ve Funda Kadan, gündemi meşgul eden zemin konusundaki merak edilenleri cevaplandırdı.

Avrupa'da iklim şartları daha sert olmasına rağmen sahalar nasıl halı gibi?

Ülken İlhan:

∂ Avrupa'nın çoğu ülkesinde zemin için ciddi yatırımlar yapılıyor. Aramızda öncelikle vizyon, bütçe ve eğitim farkı var. Ülkemizde saha zeminleri bütçe kalemleri içinde son sıralarda yer alırken, bu ülkelerde futbolcu sağlığı ve oyun kalitesi açısından öncelikli sıralarda yer alıyor. Diğer bir boyutu da çim konusunda uzman personelin yetersizliği. Söz konusu ülkelere göre eğitim olarak çok gerideyiz. Ülkemizde çim dalında tek üniversitede tek bir bölüm var, bunun sayısı muhakkak artmalı.

Düzgün bir zeminin maliyeti ne kadardır?

FUNDA KADAN:

∂ Sahanın özelliklerine ve mevcut koşullarına göre değişiklik göstermekle beraber bir süper lig takımının aylık 50 bin lira 75 bin lira arasında bir bütçe ile özel sektörden profesyonel saha bakım hizmeti alması mümkün. Bakım için gerekli makine parkuru ve ekipmanların maliyeti ise 100 bin avro ile 125 bin avro arasında değişiyor.

Hollanda ve İngiltere'den çim getirilmesi doğru mu?

Ülken İlhan:

∂ Ülkemizde başta firmamız olmak üzere futbol saha zeminlerine uygun, kum, ithal tohumlar ile çim üretimi yapılmaktadır ve yurtdışı standartları yakalanmaktadır. Türkiye'nin iklimine uygun olmayan çimleri yurtdışından getirmek fayda, maliyet ve adaptasyon açısından doğru değil.

Her sezon başı yenilenen çimler, niçin hızla kötüleşiyor?

FUNDA KADAN:

∂ Sadece iyi çim getirmekle sorun çözülmüş olmuyor. Çimin kaliteli ve sahanın bulunduğu iklime uygun olanlardan seçilmiş olması önemli. Ciddi yatırımların yapıldığı sahalar, devamındaki bakımsızlık ve yanlış bakım yöntemleri sebebiyle bozulabiliyor. Çim bakım firmalarının bilgi birikimi, becerisi, tecrübesi, ürün seçimi ve disiplini bu noktada fark oluşturuyor.

Avrupa'da zemine niçin daha çok yatırım yapılıyor?

Ülken İlhan:

∂ Futbol artık dünyada dev bir sektör. Sporcu sağlığı, oyun kalitesi ve marka değeri hepsi birbirine bağlı ve vazgeçilmez unsurlar. Bozuk zeminin sebep olduğu bir futbolcu sakatlığı kulübün başarısını ve futbolcunun kariyerini direkt etkiliyor ve yapılan tüm yatırımın boşa gitmesine sebep olabiliyor. Avrupa bunun farkında olduğu için daha konforlu bir oyun imkanı sağlanıyor ve futbolseverlere de seyir zevki yüksek maçlar sunuluyor.

BAKIM YETERLİ DEĞİL

Tecrübe çok önemli

∂ Türkiye'de zemin bakımı için birçok firmanın bulunduğunu belirten Funda Kadan, "Kendi personeliyle çimlerin bakımını yaptıran kulüplerin yanı sıra bizim gibi özel sektöre de hizmet veren firmalar var. Buradaki kritik nokta bakım ekiplerinin bilgi birikimi ve tecrübesi. Sahalar arasındaki kalite farkını belirleyen en önemli unsur bu oluyor.