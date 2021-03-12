Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Süper Lig'de bu sezon liderliğe yükselen takımlar takipçilerine en fazla üç puan fark atmıştı. Beşiktaş bugün hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin beş puan önünde yer alabilmek için sahaya çıkacak. Siyah beyazlıların başarılı teknik adamı Sergen Yalçın bu akşam oynanacak maç öncesi futbolcularına uyarılarda bulundu. Ligde bu sezon yarışın çok çetin geçtiğini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Büyük bir avantaj elde etmek üzereyiz. Bu sezon böyle fırsatlar çok nadir ele geçiyor. Hata yapmayın ve farkınızı gösterin" dedi.

Sarı alarm

Sürpriz yaşanmaması için oyuncularına uyarılarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı bugün oynanacak maçta son oynanan Gaziantep maçının kadrosuna göre önemli değişiklikler yapabilir. Siyah beyazlılarda sarı kart ceza sınırında bulunan Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Josef de Souza ve Necip Uysal bugün de kart görmeleri durumunda 31. haftada Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı öncesi cezalı duruma düşecek. Sergen Yalçın'ın bu durum sebebiyle bazı isimleri dinlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.