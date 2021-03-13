Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor, evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
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44'GOOLL!! Galatasaray Radamel Falcao'nun attığı golle Hes Kablo Kayserispor karşısında 1-0 öne geçiyor.
1'Hakem Halis Özkahya maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk ekip Galatasaray başlıyor.
İLK 11'LER
Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, İlhan Parlak.
Galatasaray: Muslera; Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi; Emre Akbaba, Taylan, Gedson, Emre Kılınç; Falcao, Mostafa Mohamed.