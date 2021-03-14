Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

İki haftada 5 puan kaybeden Galatasaray, galibiyet hasretini Kayseri’de noktaladı. Sarı kırmızılılar ilk yarının son dakikasında Falcao’nun ve Onyekuru’nun golleriyle renktaşlarını 3-0 yenmeyi başardı. Aslan formda rakibi karşısında zorlu mücadeleye oyuna hâkim olarak başladı. İstanbul temsilcisi daha fazla pozisyona giren taraftı. Uzun bir aradan sonra forma tekrar forma bulan Emre Akbaba ilk yarıda ve ikinci devrede yakın mesafeden bir net fırsatı değerlendiremedi.

Sistem değişti

Ankaragücü ve Sivas maçlarındaki kayıplardan sonra Fatih Terim bu sezon ilk defa sisteminde değişikliğe giderek çift forvete döndü. Falcao-Mustafa ikilisi birlikte görev alırken, kalabalık orta saha düzenini tercih eden tecrübeli teknik adam bekleri yarım kanat gibi oynattı. Ancak bu durum defansın pas hatalarına sebep oldu. Bireysel hatalardan ev sahibi iki defa gole çok yaklaştı. Maçın son kısmında tekrar alışık olduğu düzene geçen Aslan Onyekuru’nun golleriyle rahat bir nefes aldı.

Falcao’nun dönüşü

Yine boş geçmedi

Geçen sezon transferi olay olan ancak performansı hayal kırıklığı ile sonuçlanan Radamel Falcao yeni yeni kendine geliyor. Bekleneni bir türlü veremeyen zaman zaman sakatlık problemi yaşayan Kolombiyalı, geçen hafta Mustafa’nın cezalı olması sebebiyle on birde kendine yer bulmuş ve Sivasspor filelerini iki kez havalandırmıştı. Dün de Kayseri’ye bir gol attı.

12 maçta 8 gol

Mustafa Muhammed ile birlikte ilk kez çift forvette maça başlayan Falcao, 12 lig maçında toplam 8 gole ulaştı. Sezon başında ve devre arasında yüksek maliyeti sebebiyle ayrılığı gündeme gelen Falcao’nun adı Amerika’dan bazı kulüplerle anılmış ancak somut bir adım atılamamıştı. Zaten Kolombiyalı da İstanbul’da kalıp G.Saray’a borcunu ödemek istediğini söylemişti.

KİM NE DEDİ?

SARACCHI: Çok önemli bir galibiyet

∂ Falcao’nun golünde asisti yapan isim olan Saracchi, “Önemli bir üç puan kazandık. Yarışın içinde kalabilmek gerekiyordu. Son dakikaya kadar iyi mücadele ettik. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu” diye konuştu.

TAYLAN Antalyalı: Net bir skorla kazandık

∂ Taylan, "Kazanmak için sahaya çıktık. İyi mücadele ettik ve başardık. Net bir skorla galip geldiğimiz için mutluyuz. Alışık olmadığımız bir taktikle çıkmamıza rağmen iyi bir futbol ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

AARON LENNON: Golü bulsak değişirdi

∂ Kayseri’nin oyuncusu Lennon “İlk pozisyonumuzda golü atsak farklı bir maç izletebilirdik. Galatasaray gole kadar fırsat bulmadı. İlk fırsatta golü bulup maçı kopardılar. Büyük takım, böyle fırsatı buldu mu değerlendirebiliyor” dedi.

ONYEKURU MUTLU Gol atmak güzel

∂ G.Saray'ın Kayserispor'u 3-0 yendiği maçta iki gol atarak yıldızlaşan Henry Onyekuru "Çok mutluyum. Önemli bir maçtı. 3 puan almamız gerekiyordu. Bazen ilk 11 başlar gol atamazsınız. Bazen son 2 dakika girer iki gol atarsanız. Futbolda böyle şeyler olabiliyor" dedi.