Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig'de teknik direktör değişikliğinin ardından çıkışa geçen iki takımın mücadelesinde BB Erzurumspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Ligde oynadığı son üç maçta iki mağlubiyet alan bordo-mavili takım ile düşme hattından çıkmak isteyen Erzurumspor’un buluşması düşük bir tempoya sahne oldu. İki takımın da hücumda üretkenlikten uzak olduğu maç 0-0'lık eşitlikle bitti.

Nwakaeme tutuktu

Maçta futbolseverleri heyecanlandıran az sayıdaki pozisyondan biri karşılaşmanın 16'ncı dakikasında yaşandı. Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı gurbetçi yıldız Yunus Mallı, ceza sahası dışından kaleyi yoklarken, bu şut az farkla dışarı çıktı. Beş haftadır skora etki edemeyen Nwakaeme 31'de Djaniny ile birlikte Erzurum savunmasını ikiye bir yakalasa da fırsatı kullanamadı.

Djaniny fırsat tepti

Maçın son bölümünde her iki takımın da gole yaklaştığı pozisyonlar oldu. 77'de etkili bir atak gerçekleştiren Mesut Bakkal'ın takımında Buğra'nın şutunda Hüseyin kaleye giden topu son anda çıkardı. Bu pozisyonun iki dakika sonrasında kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny'nin şutu üstten dışarı çıktı. Bu skorun ardından Trabzonspor 52, BB Erzurumspor ise 27 puana yükselmiş oldu.

TRABZON DIŞARIDA

Yenilmiyor ama…

Ligde deplasmandaki tek yenilgisini 25 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe karşısında 3-1'lik sonuçla alan Trabzonspor, o tarihten itibaren 139 günlük sürede yenilgi yaşamadı. Karadeniz ekibi, 12 deplasman maçında 8 galibiyet, 4 beraberlik aldı.