Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, adını finale yazdıracak.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Medipol Başakşehir ile oynadığı iki lig maçını da 3-2'lik skorlarla kazandı.

Beşiktaş'ta kupa maçı öncesi Gökhan Töre ile Cenk Tosun'un sakatlığı bulunuyor.

10 yıldır kupaya hasret

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı son olarak 11 Mayıs 2011'de oynanan final maçıyla kazandı.

2010-2011 sezonunda son olarak final oynama başarısı gösteren Beşiktaş, o zamanki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'e penaltılarda üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş, 2011-2012'de 4. kademede elendi. Bir sonraki sezon 5. kademede kupaya veda eden siyah-beyazlı takım, 2013-2014 sezonunda 4. kademede elenmekten kurtulamadı.

Siyah-beyazlı ekip, 2013-2014'ten sonraki 3 sezonda kupaya son 16 turunda veda etti. 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe ile yarı finalde eşleşen Beşiktaş, sahasındaki ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Deplasmandaki karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle sahadan çekilen siyah-beyazlı ekip, kaldığı yerden devam etmesi yönünde karar alınan maça çıkmayınca hükmen mağlup sayıldı ve kupadan elendi. Beşiktaş, karşılaşmaya çıkmaması nedeniyle bir sene kupadan men edildi ve 2018-2019'da organizasyonda yer alamadı.

Beşiktaş, geçen sezon ise son 16 turunda kupadan elendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 kez final oynayan Beşiktaş, 9 kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.