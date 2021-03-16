Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

1 Sil baştan kadro

Ne güzel başlamıştı her şey. Hüsranla geçen iki sezonun ardından Emre Belözoğlu’nun yürüttüğü transfer operasyonuyla henüz sezon başında şampiyon ilan edilmişti Fenerbahçe. Süper Lig’i sallayan yıldızlar, dünyaca ünlü isimler, rakiplerin gözdeleri birer birer kadroya katılmış, teknik direktörlük koltuğuna da Alanya ile Türkiye Kupası’ndan final oynayan öz evlat Erol Bulut oturtulmuştu. Ancak takımın baştan aşağı yenilenmesi handikaptı.

2 Planlama hatası

Hasret uzun, umutlar çoktu, hayal kırıklığı da bir o kadar ağır oldu… Transferlerin taksit taksit gerçekleşmesi sebebiyle hazırlık döneminde istenilen taktik çalışmalar yapılamadı. Sonrasında ise virüs, sakatlık, formsuzluk, ceza derken hep bir şeyler eksik kaldı. Sarı lacivertliler neredeyse her maça en az 5 isimden mahrum çıktı. Ama beli büken formsuz oyuncular ve formsuz hoca oldu.

3 Oyunu okuyamamak

Deplasmanda kazanan, iç sahada kaybeden bir Fenerbahçe ortaya çıktı bu sezon. Kayıplar tarihe geçecek kadar çok oldu. Formsuzluğa çare olamayan, otoritesi sarsılan teknik heyet, oyun içinde de panik hamlelerle takımı aşağı çekti. Yapılan değişiklikler daha kötüye sebep oldu. Ancak felaket “geliyorum” diye haykırırken, hakem, zemin, eksikler gibi bahanelere sığınanlar “Kral Çıplak” deme cesaretini gösteremedi.

4 Suçlu hep hakemler

Rakipleri analiz edemeyen, oyuncularla iletişim sorunu yaşayan bir teknik heyet, sahada reaksiyon göstermeyen futbolcular, krizleri doğru yönetemeyen yöneticiler bir araya gelince, hayaller yine rötar yaptı. Şampiyonluk umudu kalmayan camia Erol Bulut’un istifasını ya da gönderilmesini beklerken, yönetim, Beşiktaş derbisi öncesi topu yine hakemlere atmayı tercih etti.