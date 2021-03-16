Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadıköy’deki darbelere Gençlerbirliği’nin de eklenmesiyle şampiyonluk şansını ateşe atan Fenerbahçe’de camia teknik direktör Erol Bulut’un biletini kesti. Genç hocadan istifa bekleyen, yönetimden teknik adam değişikliği isteyen taraftarlar sosyal medyayı âdeta yangın yerine çevirdi. Ancak “Büyük bir facia olmazsa” çıkışıyla Cocu’ya bile 10 hafta tahammül eden Ali Koç yönetimi Bulut’un arkasında.

Tek kriter şampiyonluk

Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası yapılan Ali Koç, Emre Belözoğlu, Erol Bulut zirvesinde ‘devam’ kararı alındı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısına Erol Hoca yönetiminde çıkacak. Kadıköy’de alınan her kötü sonucun ardından beklenen ayrılık derbinin skoruna göre netlik kazanacak. Erol Bulut'un şampiyonluk dışındaki bütün sonuçlarda en kötü ihtimalle sezon sonunda görevine kesin olarak son verilecek.

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Savcılar göreve

Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin Baki ve Alper Pirşen’in Gençlerbirliği maçı sonrasında VAR operatörleriyle ilgili “Devletimize sesleniyoruz. Bu isimlerle ilgili FETÖ araştırılması yapılsın” sözlerine TFF’den cevap geldi. Baki ve Pirşen’in iddiaları ile ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunulduğu belirtilirken, "Fenerbahçe’nin iddialara ilişkin elindeki tüm bilgi, belge ve kanıtları Federasyon’umuza iletmesi gerektiğini kamuoyunun bilgilerine sunarız” denildi.

"Geç kalındı"

Bunun üzerine Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan yeni açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yapıldığı bilgisi geç kalınmış olmakla beraber, tarafımızca memnuniyetle karşılanmıştır" denildi. Ayrıca yorumcu eski hakem Ahmet Çakar'ın, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar" sözlerinin ihbar olarak kabul edilmesi istendi ve "Cumhuriyet Savcılarımızın gerekli hukuki adımları atması gerektiğini vurgulamak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

GOLÜ UNUTTULAR

Hepsi dibe vurdu...

∂ Son beş haftada rakip fileleri altı defa havalandıran Fenerbahçe’de golcüler yine kayıplarda. Savunma hattından Serdar, Szalai, ve Novak’ın birer gol attığı, orta sahalardan Pelkas’ın iki, Osayi’nin bir defa skoru değiştirdiği süreçte tabelaya katkı yapan tek golcü Valencia oldu.