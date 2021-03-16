Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray formasını 1985-1992 yılları arasında giyen Erhan Önal hayatını kaybetti. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz."