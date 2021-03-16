Galatasaray formasını 1985-1992 yılları arasında giyen Erhan Önal hayatını kaybetti. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz."
Galatasaray'ın eski futbolcusu Erhan Önal hayatını kaybetti
16.03.2021 - 14:45 | Son Güncelleme: 16.03.2021 - 14:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'da 1985-1992 yıllarında forma giyen Erhan Önal hayatını kaybetti.
Galatasaray formasını 1985-1992 yılları arasında giyen Erhan Önal hayatını kaybetti. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray,Erhan Önal,
775067 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/775067.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
28
20
3
5
33
63
02
GALATASARAY A.Ş.
29
19
4
6
35
61
03
FENERBAHÇE A.Ş.
29
18
4
7
23
58
04
TRABZONSPOR A.Ş.
29
15
7
7
6
52
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
29
14
7
8
20
49
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
29
13
7
9
12
46
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
29
12
10
7
10
46
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
29
11
8
10
5
41
09
GÖZTEPE A.Ş.
29
10
9
10
4
39
10
DEMİR GRUP SİVASSPOR
28
8
13
7
0
37
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
29
7
15
7
-9
36
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
28
8
9
11
-1
33
13
YENİ MALATYASPOR
28
7
10
11
-4
31
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
28
7
10
11
-12
31
15
KASIMPAŞA A.Ş.
29
8
7
14
-13
31
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
28
8
7
13
-13
31
17
MKE ANKARAGÜCÜ
28
8
5
15
-11
29
18
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
29
7
8
14
-16
29
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
29
6
9
14
-19
27
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
28
6
6
16
-24
24
21
GENÇLERBİRLİĞİ
28
6
6
16
-26
24
Süper Lig Fikstür
31.Hafta Maçları
19.03.2021 16:00
Karagümrük - Hes Kablo Kayserispor
19.03.2021 19:00
Galatasaray - Rizespor
20.03.2021 13:30
Gençlerbirliği - Kasimpaşa
20.03.2021 16:00
Göztepe - Sivasspor
20.03.2021 16:00
Yeni Malatyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
20.03.2021 19:00
Trabzonspor - Ankaragücü
21.03.2021 13:30
Fraport-tav Antalyaspor - Erzurumspor
21.03.2021 13:30
Konyaspor - Alanyaspor
21.03.2021 16:00
Denizlispor - Başakşehir
21.03.2021 19:00
Beşiktaş - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
26
16
5
5
20
53
02
YILPORT SAMSUNSPOR
26
14
9
3
18
51
03
ADANA DEMİRSPOR
26
14
6
6
21
48
04
ALTAY
26
15
2
9
20
47
05
İSTANBULSPOR A.Ş.
26
14
5
7
20
47
06
ALTINORDU
26
13
7
6
6
46
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
26
12
7
7
15
43
08
TUZLASPOR A.Ş.
26
12
5
9
-2
41
09
BURSASPOR
26
11
4
11
1
37
10
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
26
10
7
9
-2
37
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
26
10
5
11
0
35
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
26
8
5
13
-3
29
13
ADANASPOR A.Ş.
26
7
7
12
-2
28
14
MENEMEN SPOR
26
6
10
10
-12
28
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
26
6
8
12
-12
26
16
AKHİSARSPOR
26
7
4
15
-16
25
17
ANKARASPOR
26
3
7
16
-26
16
18
ESKİŞEHİRSPOR
26
1
7
18
-46
7
PTT 1. Lig Fikstür
27.Hafta Maçları
19.03.2021 19:00
Altay - Menemen Spor
20.03.2021 13:30
Istanbulspor - Altinordu
20.03.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor - Aydeniz Et Balikesirspor
20.03.2021 16:00
Eskişehirspor - Adana Demirspor
20.03.2021 19:00
Yilport Samsunspor - Gzt Giresunspor
21.03.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Tuzlaspor A.ş.
21.03.2021 16:00
Akhisarspor - Ankara Keçiörengücü
21.03.2021 16:00
Ankaraspor - Beypiliç Boluspor
21.03.2021 19:00
Adanaspor - Bursaspor