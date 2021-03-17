UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Mönchengladbach'ı Almanya'da 2-0 yenen Manchester City, rövanşta da aynı skorla kazanarak bir üst tura yükseldi. İngiliz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Kevin de Bruyne ve 18. dakikada Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan kaydetti.
Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde
17.03.2021 - 01:17 | Son Güncelleme: 17.03.2021 - 01:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İngiliz ekibi Manchester City, Alman temsilcisi Borussia Mönchengladblach'ı 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Etiketler : manchester city,şampiyonlar ligi,
775203 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/775203.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
28
20
3
5
33
63
02
GALATASARAY A.Ş.
29
19
4
6
35
61
03
FENERBAHÇE A.Ş.
29
18
4
7
23
58
04
TRABZONSPOR A.Ş.
29
15
7
7
6
52
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
29
14
7
8
20
49
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
29
13
7
9
12
46
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
29
12
10
7
10
46
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
29
11
8
10
5
41
09
GÖZTEPE A.Ş.
29
10
9
10
4
39
10
DEMİR GRUP SİVASSPOR
28
8
13
7
0
37
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
29
7
15
7
-9
36
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
28
8
9
11
-1
33
13
YENİ MALATYASPOR
28
7
10
11
-4
31
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
28
7
10
11
-12
31
15
KASIMPAŞA A.Ş.
29
8
7
14
-13
31
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
28
8
7
13
-13
31
17
MKE ANKARAGÜCÜ
28
8
5
15
-11
29
18
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
29
7
8
14
-16
29
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
29
6
9
14
-19
27
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
28
6
6
16
-24
24
21
GENÇLERBİRLİĞİ
28
6
6
16
-26
24
Süper Lig Fikstür
31.Hafta Maçları
19.03.2021 16:00
Karagümrük - Hes Kablo Kayserispor
19.03.2021 19:00
Galatasaray - Rizespor
20.03.2021 13:30
Gençlerbirliği - Kasimpaşa
20.03.2021 16:00
Göztepe - Sivasspor
20.03.2021 16:00
Yeni Malatyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
20.03.2021 19:00
Trabzonspor - Ankaragücü
21.03.2021 13:30
Fraport-tav Antalyaspor - Erzurumspor
21.03.2021 13:30
Konyaspor - Alanyaspor
21.03.2021 16:00
Denizlispor - Başakşehir
21.03.2021 19:00
Beşiktaş - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
26
16
5
5
20
53
02
YILPORT SAMSUNSPOR
26
14
9
3
18
51
03
ADANA DEMİRSPOR
26
14
6
6
21
48
04
ALTAY
26
15
2
9
20
47
05
İSTANBULSPOR A.Ş.
26
14
5
7
20
47
06
ALTINORDU
26
13
7
6
6
46
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
26
12
7
7
15
43
08
TUZLASPOR A.Ş.
26
12
5
9
-2
41
09
BURSASPOR
26
11
4
11
1
37
10
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
26
10
7
9
-2
37
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
26
10
5
11
0
35
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
26
8
5
13
-3
29
13
ADANASPOR A.Ş.
26
7
7
12
-2
28
14
MENEMEN SPOR
26
6
10
10
-12
28
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
26
6
8
12
-12
26
16
AKHİSARSPOR
26
7
4
15
-16
25
17
ANKARASPOR
26
3
7
16
-26
16
18
ESKİŞEHİRSPOR
26
1
7
18
-46
7
PTT 1. Lig Fikstür
27.Hafta Maçları
19.03.2021 19:00
Altay - Menemen Spor
20.03.2021 13:30
Istanbulspor - Altinordu
20.03.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor - Aydeniz Et Balikesirspor
20.03.2021 16:00
Eskişehirspor - Adana Demirspor
20.03.2021 19:00
Yilport Samsunspor - Gzt Giresunspor
21.03.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Tuzlaspor A.ş.
21.03.2021 16:00
Akhisarspor - Ankara Keçiörengücü
21.03.2021 16:00
Ankaraspor - Beypiliç Boluspor
21.03.2021 19:00
Adanaspor - Bursaspor