Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakin bir yapıya sahip olduğunu ve normal bir hayat yaşadığını belirten savunma oyuncusu kendini “Fiziki olarak iyi durumda olan, hava toplarında etkili olmaya çalışan, teknik olarak belki en iyisi olmasa da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir futbolcu olarak tanımlayabilirim. Dürüst ve temiz oyun oynamaya çalışan biriyim. Maç sırasında hakemlerle uğraşmam, rakip oyuncularla uğraşmam” dedi.

Transfer süreci...

Palmeiras’ta forma giyerken Trabzonspor’dan teklif gelmesinin ardından araştırma yaptığını belirten Vitor Hugo, “Trabzonspor’un büyük bir takım olduğunu daha net anladım. Trabzonspor size kapılarını açmışken o kapıları kapatamazsınız” diye konuştu. Transferi sonrası takımda genç ve yetenekli isimler gördüğünü belirten Sambacı, “Burada gelecek var. Küçük dokunuşlarla, mevcut futbolcularımıza yeni şeyler katarak çok büyük bir gelecek inşa edebiliriz” ifadesini kullandı.

AHMET AĞAOĞLU:

Bağımsız yargı şart

∂ Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün dergisindeki yazısında özetle şu ifadeleri kullandı: Ülkemiz futbolunun hak ettiği konuma gelebilmesi ve marka değerinin artırılması ancak bağımsız ve tarafsız bir spor yargısının oluşturulmasıyla mümkün olacaktır. Bu da kurul üyelerinin atanmasında keyfi uygulamalardan kaçınılması ile mümkündür. Adaletin olmadığı yerde adil rekabet şartları oluşmaz.