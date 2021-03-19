Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası işletmecisi hakkında açtığı tahliye davasını kazandı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Davanın görülen duruşmasında, işletmecinin (Mehmet Koçarslan) Galatasaray Adası'ndan tahliyesine karar verilmiştir. Camiamızı hayırlı olsun" denildi. Kuruçeşme açıklarında Galatasaray Adası olarak adlandırılan ada, Boğaz’ın incisi olarak nitelendiriliyor. Kuruçeşme Adası, 2003 yılında Maliye Hazinesi’ne verildi. Ardından da Galatasaray Spor Kulübü’ne tahsis edildi.

2006’dan beri

Defalarca hissedarları tarafından mahkemeye başvurulan Ada, 2006 yılından bu yana ‘Su Ada’ ismiyle anılıyordu. Sarı kırmızılı kulüp, merhum başkan Özhan Canaydın döneminde Galatasaray Adası'nı işletmeci Mehmet Koçarslan'a kiralamış, daha sonra yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle de tahliye davası açmıştı. Bu süreçte, Ada’da mevzuata aykırı yapılaşma gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 28 Mayıs 2017 tarihinde belli bölümlerin yıkımı gerçekleştirilmişti.

Çift forvete devam

Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayan G.Saray’da Kayseri karşısında çift forvetli sisteme geçiş yapan Fatih Terim, Rize maçında da Falcao ile Mustafa’yı ileride birlikte oynatacak. Cezalı Taylan’ın yerine Etebo’yu hazırlayan tecrübeli hoca, Emre Akbaba’nın yerine de Onyekuru’ya forma vermeyi planlıyor.