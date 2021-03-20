Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Kadıköy’de yaşadığı yıkımlara rağmen, deplasman performansıyla şampiyonluk umudunu taze tutan Fenerbahçe, evindeki Gençlerbirliği şokundan sonra bir kez daha dış saha kozunu oynama çabasında. Sarı lacivertliler, lider Beşiktaş’ı evinde devirerek zirde iddiasını sürdürmeyi hedeflerken, topun ağzındaki teknik direktör Erol Bulut’tan oyuncularına disiplin uyarısı geldi. Beşiktaş karşısında kazanmak dışında bir ihtimalin söz konusu dahi olmadığını vurgulayan Bulut, “Sakin, sabırlı ve oyun disiplininden asla kopmadan oynayacağız” talimatı verdi.

Formanın hakkını verin

Bireysel hatalara son vermeleri gerektiğinin altını çizen Erol Bulut, “Bütün bir sezon bu maça bağlı. Ya tamam ya devam sürecindeyiz. Pes etmeyeceğiz” derken, “Beşiktaş galibiyeti bir serisinin başlangıcı olacak. Bundan sonra da hata yapamadan, kazanarak devam edeceğiz. Başarmak için her şeye sahibiz” sözleriyle oyuncularına güven aşıladı. Erol Hoca, “Erol Hoca, kulaklarınızı eleştirilere tıkayın ve tamamen saha içine konsantre olun. Rakiple ve hakemle diyaloga girmeden, formanın hakkını verin. Kazanan biz olacağız” ifadesinde bulundu.

GÖKHAN HAZIR AMA FORMA NAZIM’A

Beşiktaş derbisine hazırlanan Fenerbahçe’de Gökhan Gönül sevinci yaşanıyor. Gençlerbirliği maçında sakatlanan kaptan dün idmana çıktı. İlk bölümde takımla çalışan Gökhan ağrı hissetmemesi durumunda derbide forma giyebilecek. Ancak Erol Bulut’un ilk 11’de Nazım’a forma vermesi bekleniyor. Tedavisi tamamlanan Sinan da maç kadrosunda olacak.

ALTAY GÜVENCESİ

Başarılı performansının ödülünü millî takıma çağırılarak alan Altay derbi öncesi güven veriyor. F.Bahçe’yi ayakta tutan genç eldiven, 9 maçta kalesini gole kapatırken, kurtarışlarda yüzde 73’lük başarı yakaladı. Galibiyetlerde gizli kahramanı oynayan Altay, sarı lacivertlilerin zirve umudunu sürdürmesinde de başrolü kimseye kaptırmadı.