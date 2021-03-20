Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir yandan Süper Lig yarışında olmak isteyen diğer yandan da yeni sezonun planlamasını yapan Trabzonspor’da hareketlilik var. Alanya yenilgisi sonrası yeni yıla bakmaları gerektiğini söyleyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, sezon sonu mukavelesi bitecek Majid Hosseini konusundaki görüşünü yönetime bildirdi. Tecrübeli teknik adam 24 yaşındaki İranlı stoperin takımda tutulmasını istedi.

Teklifler var ama...

Transfer döneminde İtalyan ekiplerinin de yakın takibinde olan ve şu anda Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ile AEK’nın da listesinde bulunan Hosseini için görüşmeler devam ediyor. Bordo mavililerin yıllık 900 bin avrodan üç senelik anlaşma önerdiği savunma oyuncusu da Trabzonspor’a daha sıcak bakıyor. Tarafların önümüzdeki günlerde orta yolu bulmaları bekleniyor.