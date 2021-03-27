Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son haftalarda ciddi puan kayıpları yaşayan ve zirve yarışında yara alan Galatasaray, Ç. Rize mağlubiyeti sonrası bir de Fatih Terim’i kaybetti. Tecrübeli teknik adama hakaretten iki maç ceza verildi. Yönetim ise tahrik olduğu gerekçesiyle Tahkim Kuruluna itiraz için hazırlıklara başladı. Eğer ceza onanırsa Fatih Hoca, Hatay ve Karagümrük maçlarında takımın başında olamayacak. Peki Aslan, Fatih Terim’in takımın başında olmadığı maçlarda ne yapıyor? Önce sıcak sonuçlara bakalım.

Genelde kayıp çok

Terim bu sezon Karagümrük maçı sonrası beş maç ceza aldı sonra bu dörde indi. Sarı kırmızılı ekip Terim'in yokluğunda, Göztepe ve Trabzon-spor'u yenerken, Antalya ile berabere kaldı. Konyaspor'a ise yenildi. Son on yılda Terim, cezalardan dolayı 33 maça çıkamadı. Cezaların 28'i ligde, 3'ü Türkiye Kupası'nda, 2'si Süper Kupa’da çekildi. Ligde 13 galibiyet, 9 beraberlik, 6 yenilgi elde edildi. Süper Kupa’daki iki maç da kazanılırken Türkiye Kupası’nda üç maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik vardı.

ADALET GÖNDERMESİ

Arda da terazi koydu

∂ PFDK’nın iki maçtan men cezası verdiği Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karara gönderme olarak profil resmine adalet terazisi koymuştu. Galatasaray kaptanlarından Arda Turan da sosyal medya hesabından adalet terazisi paylaşımı yapıp hocasına destek verdi.