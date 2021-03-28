Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Can Mavisu xx, İbrahim Altıntaş xx, Münevver Özemre xx

Galatasaray: Steinberga xxx 17, Whitcomb xxx 14, Holingsvorth xx 7, Sude Yılmaz xx 6, Prints xx 5, Pelin Derya Bilgiç xx 5, Asena Yalçın xx 4, Rusell x 2, Meltem Yıldızhan x 2, Miray Balotu x 2, Cansu Köksal x

Başantrenör: Efe Güven

BOTAŞ: Ayşe Cora 17 xxx, Williams 14 xxx, Sehernaz Çidal xx 13, Marina Baş xx 7, Büşra Akbaş xx, Bahar Çağlar Ökten x, Fatma Bayram xx

Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu

1. Periyot: 21-19 (Galatasaray lehine)

Devre: 40-26 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 51-40 (Galatasaray lehine)

 