Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için grup elemelerinde yoluna emin adımlarla devam eden Türkiye, üçüncü maçında Olimpiyat Stadı’nda Letonya’yı ağırlayacak. Olimpiyat Stadında oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. Maçı Polonyalı hakem Daniel Stefanski yönetecek. İlk maçta Hollanda’yı 4-2, ikinci maçta ise Norveç’i deplasmanda 3-0 yenen Türkiye için Letonya maçı çok daha farklı anlamlar taşıyor.

Acı hatıralar var

Baltık ülkesine karşı millîlerin acı hatıraları var. Hem de ay yıldızlı takımı şahlandıran Şenol Güneş’le… Türkiye, 2002 Dünya Kupası’nda üçüncü olmuş, 2004 Avrupa Şampiyonası’nın da iddialı takımlarından biri olarak gösteriliyordu. Grup maçlarının ardından play-off kuraları öncesinde “Çek bi’ Letonya” manşetlerini atmıştık. Ancak küçük gördüğümüz Letonya başımıza iş açmıştı. Deplasmandaki 1-0’lık yenilginin rövanşında tur garanti görülüyordu.

97 senelik hasret

∂ Nitekim Türkiye, İnönü’de oynanan maçta 2-0 öne geçmişti. Ancak sonradan yediğimiz iki golle tabela 2-2’ye geldi ve Portekiz’e gidemedik. Bu skor Güneş’in de başını yemişti. Üstelik bu, Letonya’ya karşı ilk hezimetimiz de değildi. Ay yıldızlı takım, küçük Baltık ülkesini sadece bir defa yenebilmişti o da 1924 yılında Riga’daki 3-1’lik skorla. Çünkü Türkiye o tarihten sonra Letonya’ya karşı yaptığı beş maçta dört beraberlik, bir de mağlubiyet aldı, galip gelemedi. Yani aslında ortada kapanması gereken 97 senelik bir hesap var...

TÜRKİYE’DEN ÇEKİNİYORUZ

Mancini korktu

Millî takımın Hollanda ve Norveç galibiyetleri İtalya’nın da gözünü korkuttu. Ay yıldızlı takımın EURO 2020’deki rakibi İtalya’nın hocası Roberto Mancini “Türkiye çok güçlü bir takım. Bize de sıkıntı çıkaracaklardır” diye konuştu.

OZAN TUFAN AÇIKLADI

Hedefim Premier Lig

Letonya'yı yenmek istediklerini söyleyen Ozan Tufan, "Favori görülmüyorduk ama iki maçımızı da kazandık" derken, "Oynamak istediğim yer İngiltere Premier Lig. Orada kendimi görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir" sözlerini kullandı.

Roma tehlikede

EURO 2020’nin açılış karşılaşması olan ve Roma Olimpiyat Stadında oynanması planlanan İtalya-Türkiye millî maçının başka bir ülkeye alınması gündemde. Maçın Roma’da olması için İtalya’nın 7 Nisan’a kadar seyircili oynama garantisi vermesi gerekiyor. Aksi takdirde maç başka ülkeye alınacak.

SELİM SOYDAN COŞTU

Son 50 yılın en iyi takımı

∂ TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan, şu anki millî takımın son 50 yılın en iyisi olduğunu söyledi. Soydan “Türk Millî Takımı'nın tarihinde böyle arka arkaya kritik galibiyetler yoktur. İki takıma 7 gol attık ve iyi top oynayarak yaptık bunları. Yani şans eseri falan değil" dedi.

Millîleri korona vurdu

Şenol Güneş, eleme maçları için ilk açıklanan kadrodan toplam sekiz oyuncunun çıkarıldığını açıkladı. Güneş, “28 kişiydik, şimdi 20 kişi kaldık. Göztepe'den Alpaslan Öztürk, Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Altınordu'dan Enis'i dâhil ettik'' dedi. Ay yıldızlı takımda son olarak Kaan, Dorukhan, Cenk ve Emre Kılınç çıkarıldı.

Tekmeye kafa koymalıyız!

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Letonya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. 2004’te deplasmandaki Letonya maçının buz gibi havada olağanüstü şartlarda oynandığını belirten Güneş “Hakemlerle ve rakiple krampon kavgası yaptık... Grubumuzda Hollanda yumuşak bir takımdı, Norveç de beklediğimiz sertlikte değildi. Ama Letonya öyle değil direkt dalıyorlar. Tekmelere kafa koymamız gereken bir maç. Bu maç çok farklı olacak” dedi.

Maç seyircisiz

TFF, Türkiye-Letonya maçının seyircisiz oynama kararını aldıklarını duyurdu. İlk olarak stat kapasitesinin yüzde 15’i oranında seyirci alınacağı duyurulmuştu. Yapılan açıklamada “TFF Sağlık Kurulu bu uygulamanın risk oluşturacağı yönünde görüş belirtti” ifadeleri kullanıldı.