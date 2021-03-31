Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Karagümrük, dün verdiği röportajda şampiyonluk için gönlünün Galatasaray'dan yana olduğunu söyleyen ve akşam saatlerinde de 4 yıldızlı paylaşım yapan ve ardından silen Emre Çolak'ın geçici olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.