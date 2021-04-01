Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Konferansı'nın güçlü ekibi Bucks'ın son şampiyon Lakers'ı deplasmanda yendiği müsabakada Yannis Antetokounmpo 25 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.

Ayrıca Bucks'ta Jrue Holiday 28, Khris Middleton 17 sayı üretti.

Lakers'ta Kostas Antetokounmpo sayı üretemezken, Montrezl Harrell 19, Dennis Schröder 17 sayı ile oynadı. Sakatlığı bulunan LeBron James bu maçta da kadroda yer almadı.

Jazz galibiyet serisini sürdürdü

Batı Konferansı'nın lideri Utah Jazz, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 111-107 mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Jazz'da milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın oynamadığı karşılaşmada Mike Conley 26, Jordan Clarkson 24, Bojan Bogdanovic 23 sayı üretti.

Grizzlies'ta Ja Morant'ın 36 sayılık performansı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Portland Trail Blazers: 101-124

Indiana Pacers-Miami Heat: 87-92

Brooklyn Nets-Houston Rockets: 120-108

Boston Celtics-Dallas Mavericks: 108-113

Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 107-111

Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors: 113-103

Minnesota Timberwolves-New York Knicks: 102-101

San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 120-106

Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks: 97-112

Phoenix Suns-Chicago Bulls: 121-116