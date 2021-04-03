Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay sınavı çok kritik bir maç Galatasaray adına. Hem de son üç maçında sekiz puan kaybeden bir takım adına bir anlamda ‘ya tamam ya devam’ özelliğinde. Üç cezalı, iki koronavirüs ve bir sakata rağmen Cimbom’un kazanmaktan başka çaresi yok. Bazı oyuncular millî takımlarından yorgun da dönseler tüm bunlar Fatih Terim adına bahane olarak görülmüyor. Tecrübeli teknik adam, amasız, fakatsız bir galibiyet istiyor.

Tek forvet Falcao

Ki, Fatih Terim ve yardımcısı Ümit Davala da cezalı olduğu için kulübede olamayacak. Takımın başında ise yardımcı antrenör Levent Şahin olacak. Son iki maçta çift forvet tercihinde bulunan ancak istediği verimi tam olarak alamayan Terim, Hatay’a karşı tek forvete dönecek. O isim de son maçlarda iyi bir görüntü sergileyen Radamel Falcao olacak. Çünkü Mustafa Muhammed’in millî takım dönüşü yorgunluğu olacak.