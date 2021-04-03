Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, millî kaleci Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılabileceğini açıkladı. beIN Sports'a konuşan bordo mavililerin başkanı, "Uğurcan'a geçen sezon teklifler vardı. 'Benim değerim bu değil' dedi ve kaldı. Bizim için de teklifler beklentimizin altındaydı. Şu anda konuşulan rakamlar düşüncelerimizle örtüşüyor" açıklamasında bulundu. Ağaoğlu ayrıca Sörloth için, "Pandemi olmasaydı 20 değil, 30-35 milyon avroya giderdi" dedi.

Kayıp yüzde 40

Kulübün finansal yapısıyla ilgili bilgiler veren Ahmet Ağaoğlu, "Bugün itibarıyla kimseye bir kuruş borcumuz yok. Vadelendirilmiş borçlar var. Oyuncuların maaşları ay tamamlanmadan yatar, primleri ikinci maçın sonrasına kalmaz. İdari personelin maaşları da aynı şekilde. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın oyunculara ödediğini bizim verme şansımız yok. Ödenmiyor da zaten" sözlerini kullandı.