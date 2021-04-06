Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yedi maçlık galibiyet serisinin ardından son altı maçta ise üst üste iki galibiyet alamayan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, kadroda değişikliklere gidecek. Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür, Trondsen, Berat, Kâmil Ahmet ile Afobe'nin tedavileri devam ediyor.

Djaniny dönüyor

Abdulkadir Parmak ile Edgar Ie ise kart cezası sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Avcı'nın, Kayseri karşısında savunmada cezalı Edgar'ın yerine Hosseini'ye, orta sahada cezalı Abdulkadir Parmak'ın yerine Baker veya Flavio'yu, ayrıca Yusuf Sarı'nın yerine de kart cezasını tamamlayan Djaniny'e forma vermesi bekleniyor. Sakatlığı sebebiyle Sivasspor maçı kadrosundan çıkarılan Afobe'nin yanı sıra üç maçtır oynayamayan Berat durumu maç saatinde netlik kazanacak.

UĞURCAN'DAN SÜPER HAREKET

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, doğum gününde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. 25 yaşındaki kaleci UNICEF aracılığıyla kendisine gelen doğum günü hediyelerini zor durumdaki çocuklarla paylaştı.