Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'da duraklama dönemi yaşanıyor. Ligin ilk sekiz haftasında aldığı kötü sonuçların ardından göreve getirdiği teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçerek zirve yarışı içine giren bordo mavililer, son haftalarda ise düşüş yaşadı. Avcı yönetiminde ilk 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet alarak 9 puan kaybeden Karadeniz ekibi, son 7 haftada ise 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 12 puan kaybetti.

Geçen yılın gerisinde

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon 32 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken attığı 71 gole karşılık ise kalesinde 37 gol görmüştü. Bordo mavili ekip söz konusu hafta itibarıyla geçen sezon 62 puanla ikinci sırada yer almıştı. Trabzonspor bu sezon ise aynı periyotta 16 galibiyet, 9 beraberlik 7 mağlubiyet elde ederken attığı 40 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü ve 57 puanla geçen sezonun gerisinde kaldı.

Evinde 22 puan verdi

Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı 16 maçta 8 galibiyetin yanı sıra 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 22 puan kaybetti.