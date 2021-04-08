Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Son iki maçta dört puan kaybeden Beşiktaş için Aytemiz Alanyaspor karşısında alınacak üç puan çok önemliydi. Siyah beyazlılarda Cenk Tosun ve Ghezzal'ın dönüşü doping etkisi yapmış gibiydi. Kaybedilen Kasımpaşa maçındaki silik oyundan eser yoktu sahada. Nefes aldırmayan bir şekilde maça başlayan Beşiktaş golü çabuk bulurken, ilk 23 dakikadaki üç şutu da direğe takıldı.

Presle durdurdu

Siyah beyazlılar ön alanda yaptığı sıkı presle, Alanyaspor'un geriden oyun kurmasına izin vermedi. Beşiktaş'ın iştahlı ve baskılı futbolu karşısında misafir ekip savunma yapmakta dâhi zorlanmasına rağmen Davidson ve Bareiro ile iki net pozisyona girdi. Sergen Yalçın'ın ekibi gücünü ekonomik kullanmak için ikinci yarının başında ön alan presini bıraktı.

Sihirbaz Ghezzal

Alanyaspor böylece hücumda baskı kurmaya başladı. Babacar 53'te boş kale yerine topu auta attı. Misafir ekibin baskısı artmışken Ghezzal şapkadan tavşan çıkararak farkı ikiye çıkardı. Atiba'nın pasını gole çeviren N'Koudou farkı üçledi. Beşiktaş iki maçlık galibiyet özlemini sonlandırırken, puan kaybı beklentisindeki rakiplerinin de hevesini boşa çıkarmış oldu.

Çok özlemişim

Cenk Tosun tam 1.197 gün aradan sonra Vodafone Park’ta sahaya çıktı. Yıldız futbolcu iç sahada son olarak, 28 Aralık 2017 tarihinde Türkiye Kupası karşılaşmasında Osmanlıspor’a karşı forma giymişti. Dün ağları havalandıran Cenk, 3 yıl 4 ay sonra Vodafone Park'ta gol atmış oldu. Başarılı yıldız Alanya'ya karşı oynadığı dört maçta beş gol buldu.

Takımın desteğiyle

Maçtan sonra konuşan Tosun Paşa, "Burada oynamayı ve gol atmayı özlemişim. Tüm takım arkadaşlarım bana destek oldu. Zor bir süreçten çıktım. Hem sakatlık hem de talihsiz bir hastalık geçirdim. Sakatlık dönemimde herkes bana moral verdi. Hastalık dönemimde de aynısı. Taraftarlar her zaman bana inanıyorlar" sözleriyle mutluluğunu dillendirdi.

Ruhumuz vardı

Dün müthiş bir gole imza atan, Kasımpaşa maçında yokluğu çok hissedilen Ghezzal, "Bugün (dün) her şey güzel gitti. Kasımpaşa maçından sonra reaksiyon vermek adına kazanmamız gerekiyordu. Herkes iyiydi, ruhumuz da iyiydi" dedi.