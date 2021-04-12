Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Lider Beşiktaş güle oynaya şampiyonluğa koşuyor. Buz gibi Erzurum deplasmanından zaferle dönen Kartal son sekiz maç öncesi en yakın rakibiyle puan farkını yediye çıkardı. Siyah beyazlılar ilk yarıda iki defa öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Beşiktaş'ın ilk yarıda pas trafiğinde son maçlara göre başarısız olması dikkati çekti. Bu sezon genel olarak pas isabet oranında yüzde 80 ve üstünü gören Beşiktaş dün akşam ilk yarıda yüzde 74'lere kadar düştü.

Ghezzal farkı

Siyah beyazlılar rakibine pozisyon vermese de biri duran toptan, diğeri de uzaktan şutla kalesinde iki gol gördü. İkinci yarının ilk 20 dakikalık bölümünde ev sahibi ekip iki defa golle burun buruna geldi. Kartal'ın temposu düşük kalınca Sergen Yalçın 61'de Atiba ve Oğuzhan'ın yerine Necip ve Mensah'ı oyuna aldı. Beşiktaş üretkenlik anlamında sıkıntı yaşarken Ghezzal yine şapkadan tavşan çıkardı.

Kapanış Töre'den

Beşiktaş 3-2 öne geçtikten bir dakika sonra farkı ikiye çıkarma şansını Larin'le tepti. Cenk Tosun'un dizinin dönmesi moralleri çok bozdu. Son 15 dakikada ev sahibi ekip beraberlik golü için çok bastırdı. Takım olarak çok iyi savunma yapan Beşiktaş, 86'da Gökhan Töre'nin attığı golle iyice rahatladı ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajdan zaferle döndü.

Cenk elle aldı!

Erzurum'da Ghezzal'ın golü öncesi orta sahada topu kontrol eden Cenk Tosun'un elle müdahalede bulunduğu yönünde isyan vardı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu golü verirken, VAR hakemi Alper Ulusoy'dan da pozisyonun yeniden incelenmesi yönünde bir uyarı gelmedi. Erzurum'un çalıştırıcısı Yılmaz Vural, "Hakemi severim fakat bu pozisyonda canımızı yaktı" sözlerini kullandı.