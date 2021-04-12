Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya’da iki puan bırakarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara daha alan Fenerbahçe, Gaziantep’i devirerek umut tazelemek hedefinde. Kazanmaktan başka alternatifleri olmadığını belirten teknik direktör Emre Belözoğlu takıma, “Yeter ki inanalım. Ancak o zaman zafere ulaşırız” mesajı verdi. Belözoğlu, “Kalitemizi sahaya yansıtmamız yeterli. Kendimizden başka hiçbir şeye, hiç kimseye ihtiyacımız yok” sözleriyle oyuncularına güven aşıladı.

Devler Ligi uyarısı

Matematiksel ihtimal devam ettiği sürece şampiyonluk yarışını bırakmayacaklarını vurgulayan Emre Belözoğlu, “Şampiyonlar Ligi hedefini de aklınızdan çıkarmayın. Mümkün olan en fazla puanı almak için savaşacağız” dedi. Gaziantep’i kendi taktiğiyle vurmayı planlayan Belözoğlu, savunma arkasına atılacak toplara ve kanat organizasyonlarına önem verirken, Mirallas, Dicko ve Maxim’e dikkat etmeleri yönünde de oyuncularını uyardı.

Gustavo kulübeye

Denizli ve Malatya maçlarında ilk on birde önemli değişiklikler yapan Emre Belözoğlu, bir kez daha takıma neşter vuracak. İrfan Can’ı kulübeye çekecek olan Emre Hoca’nın Gustavo’yu da kızağa alıp orta alanda Sosa ve Mert Hakan’a şans vermesi bekleniyor.

ATEŞTEN GÖMLEK

Fenerbahçe’de tam 7 oyuncu ceza sınırında. Serdar, Caner, Sosa, İrfan Can, Pelkas, Tisserand ve Sinan Gümüş bu maçta kart görmeleri hâlinde Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.