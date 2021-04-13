Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe A Takım Direktörü Emre Belözoğlu maçı değerlendirirken, "Kadıköy'de kazanmak güzel. Maça ilk başlangıcımız Fenerbahçe genlerine çok uygun. İstediğimiz oyunu sahaya yansıttık" dedi ve "Risk almamak, en büyük risktir. İnandığım değerlerin arkasından devam edeceğim. İlk yarı skoru bulmamız lazımdı. Yine bitirişte sıkıntı vardı. 1-0'dan sonraki oyun istemediğim, arzu etmediğim oyun" sözlerini kullandı.

Hep kazanmak

"Her maçın ayrı senaryosu var. Topu tutan ve bekleri çıkaran bir oyun oynamaya çalıştık. Büyük takım böyle oynar, topu vermez" vurgusu yapan Emre Hoca, "Rakibimizin (Beşiktaş) 45-70 arasında ilk şutu gol oldu. Bazen top girmiyor, bazen top istedi mi giriyor" sözlerini kullanırken, "10 günde 3 resmî maça çıktım. Kaybetmediğim için mutluyum. Fenerbahçe'de her teknik adam kazanmak için oynar. Benim de amacım bu" dedi.

Altay-Pelkas anlaşmazlığı

Gaziantep'in frikiği öncesinde Pelkas, barajın arkasında yere yatmıştı. Sarı lacivertli kaleci Altay, Pelkas'ın oradan kalkmasını istedi. Maxim, Pelkas'ın kalktığı yere topu vurdu. Altay, tuttuğu topu elinden kaçırdı ve Gaziantep golü buldu.

MERT HAKAN: KEYİF ALDIM

Fenerbahçe gibiydik!

∂ F.Bahçe'de açılış golünü atan Mert Hakan, "Uzun süre sonra oynadığım futboldan keyif aldım. Çok tempolu ve güçlü bir oyun oynamaya çalıştık. Emre Hoca geldiği günden beri bunu istiyordu. Kazandık çok şükür. Kazanamasak bile sevineceğimiz bir durum vardı, Fenerbahçe gibi oynamaya başladık" sözlerini kullandı.

CANER'DEN MESAJ

Altay'ım sen bilirsin!

∂ Maçın ardından sosyal medyada takım arkadaşı kaleci Altay'a küfür ettiği iddiaları yayılan Caner Erkin konuyu yalanladı. Futbolcu sosyal medya hesabından, "Benim üzerimden takıma gölge düşürmeye çalışmayın. Ayrıca Altay'ım sen biliyorsun kime ne dediğimi, aramızda" paylaşımı yaptı.