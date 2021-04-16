Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da gün geçmiyor ki yeni bir kriz patlak vermesin! Son bir senede sık sık karşı karşıya gelen Teknik Direktör Fatih Terim ile Başkan Mustafa Cengiz problemleri tam çözemeseler de bir şekilde yola devam etmişlerdi. Ancak son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Cengiz’in sözleri Florya’nın tadını kaçırdı. Belhanda’nın, Terim’in ‘kalsın’ raporuna rağmen gönderilmesi krizin fitilini ateşlemişti. Bu şok ayrılığın ardından Mustafa Cengiz’in futbolcuları hedef alarak “Oyuncuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek” sözleri Florya’ya âdeta bomba gibi düşmüştü.

Terim patlamak üzere

Sarı kırmızılı oyuncular belki tarihte bir ilke imza atarak kendi takımını bu kadar ağır sözlerle eleştiren Başkan’ın sözleri karşısında büyük bir şok yaşadı. Geçtiğimiz gün Abdurrahim Albayrak Florya’ya giderek olayların daha da büyümesine engel olmasının üzerinden 24 saat bile geçmeden Cengiz’in Fatih Terim’i hedef alan sözlerinin sızması olayları çok farklı boyuta götürdü. Cengiz, kongre üyeleriyle yaptığı bir konuşmada “Hoca bir Amerika’da bir Bodrum’da’’ diyerek takımın kötü gidişatını Terim’e bağlaması tecrübeli teknik adamı küplere bindirdi.

‘Sözüm var’ demişti

Fatih Terim’in yakın çevresine “Artık Başkan ne yapmak istiyor, anlam veremiyorum’’ dediği öğrenildi. Şimdi gözler cezalı olduğu için basın toplantılarına katılamayan Fatih Terim’e çevrilmiş durumda. Terim’in Göztepe maçı öncesi ve sonrasında yapacağı açıklamalar Galatasaray'da önümüzdeki dönemdeki konumunu belli edecek. Daha önceki krizlerde “Benim kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Zaten mayısta hem sözüm hem kontratım bitiyor’’ diyerek istifa etmeyeceğini kesin bir dille altını çizen Terim’in mayısı bekleyip beklemeyeceği merak ediliyor.

İstifanın sebebi belli

Mustafa Cengiz’in yönetim kurulunda yer alan Özgür Savaş Özüdoğru geçtiğimiz sene ocak ayında istifa etmişti. Yönetim içinde aktif olan isimlerden Özüdoğru’nun o dönem istifası çok konuşulmuştu. Cengiz’in Florya’yı hedef alan demeçleri sonrası ilk defa istifasıyla ilgili açıklama yapan eski yönetici “Sanırım artık kimsenin bana o çok sevdiğim, görev almaktan onur duyduğum Galatasaray yönetim kurulu üyeliğinden niye ayrıldığımı sormasına gerek kalmadı!” ifadelerini kullandı.

Şimdi ne olacak?

∂ Ateş olmayan yerden duman çıkmaz! Bugüne kadar Fatih Terim ve Mustafa Cengiz, üçü çok ciddi olmak üzere toplamda 10'u aşkın problem yaşadı. Eski Terim olsa çoktan istifa ederdi. Ancak geçmişte yaşadığı tecrübelerin ışığında hareket eden Fatih Hoca, görev sürecini tamamlamakta ısrarcı. Buna rağmen Göztepe maçı sonrası yine de sert bir açıklama yaparak önce oyuncularını yalnız bırakmayacak, sonra da kendisiyle ilgili konulara değinecek. Bu açıklamanın sertliğine göre yönetim Terim’i yollayabilir mi? Pek ihtimal vermiyorum. Ama bir gerçek de var ki, bu kadar yama ancak mayısa kadar götürür. Mustafa Cengiz yeniden aday olur ve kazanırsa yeni dönemde Terimsiz bir Cimbom olur. (Yalımcan Sarpye)

Divan seçimi ertelendi

∂ Eşref Hamamcıoğlu mayıs ayındaki olağan genel kurulda Galatasaray Başkanlığı için aday olacağını açıklamasının ardından Divan Başkanlığı için 17 Nisan’da seçim planlanıyordu. Bu kısmi kapanma genelgesine bağlı olarak ileri bir tarihe ertelendi.

DERTLER BİTMİYOR

Elde forvet kalmadı

Donk'a iki maç ceza

Ligde son altı haftadan bir galibiyet çıkarıp yarışta ağır yara alan sarı kırmızılılarda bir yandan Mustafa Cengiz-Florya gerginliğini yaşanırken, bir yandan da kadro kurmakta hayli zorluk var. Geçtiğimiz günlerde defans hattında yaşanan cezalı ve sakatlıklardan doğan sıkıntının daha da büyüğü Göztepe maçı öncesi forvette yaşanıyor. Mustafa Muhammed’in Covid-19 testi pozitif çıktı, Radamel Falcao oynamak istese de yüzünden geçirdiği kapalı ameliyat sonrası doktorlar bu duruma sıcak bakmıyor. Alternatif isimlerden Babel cezalı, Onyekuru ise sakat. Geriye sadece devre arasında takıma katılan ve maç eksiği olan Halil Dervişoğlu ve Oğulcan Çağlayan kalıyor. Bu arada PFDK, Ryan Donk'a iki maç ceza verdi. Hollandalı oyuncu Göztepe ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.

39 YAŞINA GİRDİ

Riera’ya tebrik

∂ Galatasaray’ın eski oyuncusu şimdiki yardımcı hocalarından Albert Riera dün 39 yaşına girdi. İspanyol çalıştırıcı kulübün hesaplarından doğum günü tebrik mesajı yayımlanırken birçok sarı kırmızılı da şahsi hesaplarından kutlama yaptı.